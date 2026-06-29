AES : Ibrahim Traoré donne son feu vert à la création du Parlement confédéral

Trois présidents de parlement, une audience, et une décision attendue depuis des mois. Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président de la Confédération des États du Sahel (AES), a reçu ce lundi 29 juin à Ouagadougou les chefs des parlements des trois pays membres, leur accordant son aval pour accélérer la mise en place de la première session confédérale.

Les présidents de parlement reçus en audience

Le président de l’Assemblée législative du Peuple (ALP) du Burkina Faso, le Dr Ousmane Bougouma, a conduit la délégation composée également du président du Conseil consultatif de la Refondation (CCR) du Niger, le DrMamoudou Harouna Djingarey, et du président du Conseil national de Transition (CNT) du Mali, le Général de corps d’armée Malick Diaw. Cette rencontre avec le Président de la Confédération avait pour objectif de recevoir ses directives avant le lancement officiel des travaux du Parlement confédéral.

Selon le Dr Bougouma, cette nouvelle institution a été créée pour renforcer l’architecture institutionnelle de l’AES en donnant une représentation directe aux peuples du Sahel. Elle aura notamment pour mission de suivre l’action des instances confédérales, d’informer les citoyens sur les décisions et les projets en cours, tout en portant leurs préoccupations et leurs aspirations au sein de l’espace communautaire.

À l’issue de l’audience, le Dr BOUGOUMA a indiqué : «Nous venons d’obtenir auprès de Son Excellence, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le feu vert pour aller très vite vers la mise en place de cette session confédérale. Dans les jours à venir, nous procéderons à la désignation des députés et convoquerons la session dans les plus brefs délais.»

Un processus engagé depuis septembre 2025

Cette audience intervient au terme d’un processus institutionnel entamé il y a plusieurs mois. En août 2025, un atelier réunissant parlementaires et experts des trois pays avait produit les avant-projets du Protocole additionnel et du Règlement intérieur des sessions confédérales, conformément aux articles 16 et 18 du Traité de la Confédération. Les 18 et 19 septembre 2025, les trois présidents des parlements s’étaient ensuite retrouvés à Ouagadougou pour examiner et adopter ces textes, avant de les remettre au Capitaine Traoré pour transmission aux autres chefs d’État. La Conférence des Chefs d’État avait alors officiellement entériné ces documents lors de son sommet du 23 décembre 2025 à Bamako.

La réunion de ce lundi 29 et 30 juin 2026 à Ouagadougou prolonge directement cette dynamique, avec pour objectif de définir le calendrier opérationnel du parlement et de lancer la désignation des futurs députés confédéraux.

La désignation des députés confédéraux, prochaine étape officielle

La désignation des parlementaires appelés à siéger lors de la première session confédérale constitue désormais l’étape immédiatement attendue, selon les déclarations du Dr BOUGOUMA. Aucune date formelle n’a été arrêtée publiquement à ce stade, mais les trois présidents de parlement ont indiqué vouloir agir «dans les plus brefs délais», avec l’appui explicite du Président de la Confédération.