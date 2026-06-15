Afrique : liste des 5 pays les plus sûrs selon le Global Peace Index

Le dernier Indice mondial de la paix (Global Peace Index 2026), publié par l’Institut pour l’économie et la paix, place plusieurs États africains parmi les pays les plus sûrs du continent. Dans un environnement international marqué par une nouvelle dégradation du niveau global de paix, Maurice, la Guinée équatoriale et le Botswana occupent les trois premières places du classement africain.

L’étude évalue 163 pays à partir de 23 indicateurs liés notamment à la sécurité intérieure, aux conflits et au niveau de militarisation. D’après l’Institut pour l’économie et la paix, le monde est devenu moins pacifique pour la quinzième fois au cours des dix-huit dernières années, les conflits en cours, notamment au Soudan, ayant contribué à cette tendance.

Maurice, Guinée équatoriale et Botswana en tête du classement africain

Selon les données du Global Peace Index 2026, Maurice conserve sa position de pays africain le plus sûr. La Guinée équatoriale arrive en deuxième position, devant le Botswana qui complète le podium. Ces États se distinguent par un niveau de violence relativement faible et une situation politique plus stable que celle observée dans plusieurs autres régions du continent. L’Indice mondial de la paix est élaboré chaque année par l’Institut pour l’économie et la paix, un organisme international spécialisé dans l’analyse des liens entre paix, sécurité et développement.

La stabilité reste un facteur déterminant pour l’économie

Au-delà des questions sécuritaires, les résultats du Global Peace Index sont également suivis par les acteurs économiques. Un environnement plus stable favorise généralement les investissements, le développement des infrastructures et l’activité touristique.

La Banque mondiale souligne régulièrement que la fragilité et les conflits figurent parmi les principaux obstacles à la réduction de la pauvreté et à la croissance durable. À l’inverse, la stabilité institutionnelle et la sécurité contribuent à créer des conditions plus favorables à la création d’emplois et au développement du secteur privé. Plusieurs pays africains les mieux classés dans les indices de paix affichent ainsi des performances économiques et une attractivité touristique supérieures à la moyenne régionale.

Le niveau de paix mondial continue de reculer

L’Institut pour l’économie et la paix indique que la tendance mondiale reste orientée à la baisse. Les tensions géopolitiques et les conflits armés ont entraîné une nouvelle détérioration de l’environnement sécuritaire international en 2026.

Le Global Peace Index est publié chaque année et sert de référence à de nombreuses institutions et organisations internationales pour évaluer les évolutions en matière de sécurité et de stabilité. Une nouvelle édition du classement est attendue en 2027.

Top 5 des pays africains les plus sûrs

1- Maurice

2- Guinée Equatoriale

3- Botswana

4- Gambie

5- Madagascar