Bénin : les nouveaux bacheliers attendus à une campagne nationale d'orientation dès le 30 juillet

Les nouveaux bacheliers de la session de juin 2026 participeront, à partir du 30 juillet, à une campagne nationale de sensibilisation sur les choix de filières et les modalités d’inscription dans les universités béninoises. L’initiative, annoncée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se poursuivra jusqu’au 5 août 2026 dans plusieurs villes du pays.

Cette opération vise à accompagner les admis au baccalauréat dans leur orientation pour l’année académique 2026-2027. Les participants recevront des informations sur les formations disponibles, les critères d’admission, les perspectives professionnelles des différentes filières, ainsi que sur l’utilisation de la plateforme apresmonbac.bj pour effectuer leurs choix.

Un lancement prévu à l’UNSTIM

Le coup d’envoi officiel de la campagne est fixé au jeudi 30 juillet 2026 à 9 heures. La cérémonie se déroulera à l’amphithéâtre 100 du campus de Sogbo-Aliho, à l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques d’Abomey (UNSTIM).

Selon le communiqué signé pour la ministre par le directeur de cabinet Rogatien Makpéhou Tossou, cette rencontre marquera le début d’une série de séances d’information destinées aux nouveaux bacheliers. L’objectif est de leur fournir « les informations relatives aux filières de formation disponibles » afin qu’ils puissent effectuer un choix éclairé.

Les autorités prévoient également des explications sur les principaux débouchés des formations, les exigences académiques d’accès aux établissements d’enseignement supérieur ainsi que sur le téléenseignement.

Des séances dans plusieurs communes

Après le lancement, la campagne prendra une dimension nationale. Le lundi 3 août, des rencontres seront organisées de 9 heures à 12 heures dans plusieurs centres universitaires et espaces publics à Cotonou, Abomey-Calavi, Dassa-Zoumè, Natitingou, Porto-Novo, Parakou, Djougou et Kandi.

L’après-midi de cette même journée, une séance est programmée à Nikki.

Le mardi 4 août, les équipes du ministère poursuivront les échanges à Allada, Ouidah, Sèmè-Kpodji, Bohicon, Savè, Péhunco, Copargo, Bembèrèkè et Banikoara durant la matinée. Dans l’après-midi, les séances se déplaceront vers Toffo, Sakété, Comè, Savalou, Ouaké, Tchaourou et Ségbana.

La campagne s’achèvera le mercredi 5 août avec des rencontres prévues à Azovè, Kétou, Lokossa, Covè, Bantè, Kouandé, Bassila et Gogounou, de 9 heures à 12 heures.

Un accompagnement pour le choix des filières

Selon le ministère, les nouveaux bacheliers pourront obtenir des réponses à leurs interrogations sur les formations universitaires et sur les étapes de sélection via la plateforme apresmonbac.bj. Les responsables entendent ainsi faciliter les démarches d’inscription et limiter les erreurs lors du classement des vœux.

Chaque année, cette phase d’orientation constitue une étape déterminante pour les titulaires du baccalauréat. Elle permet d’affecter les nouveaux étudiants dans les établissements publics d’enseignement supérieur en fonction de leurs résultats, de leurs choix et des capacités d’accueil des différentes filières.