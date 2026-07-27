Festival des masques 2026 au Bénin : Porto-Novo allie réflexion et distraction

Ouvert le samedi 25 juillet 2026 à Porto-Novo, le Festival des masques a démarré par un colloque scientifique international consacré au thème « Masques Vodun : héritage et modernité ». Pendant deux jours, chercheurs, dignitaires religieux, détenteurs de savoirs endogènes, acteurs du patrimoine et citoyens se sont retrouvés autour d’un programme qui mêle travaux scientifiques, animations culturelles, processions, concerts et expositions.



Le Festival des masques 2026 a officiellement débuté le samedi 25 juillet à Porto-Novo avec l’ouverture du colloque scientifique international, qui s’est déroulé à l’École du patrimoine africain (Epa). La cérémonie d’ouverture a été présidée par Rogatien Tossou, directeur de cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle s’est déroulée en présence du Professeur Mahougnon Kakpo, coordonnateur général du colloque et président du comité d’organisation, de Jacques Aguia Daho, directeur de cabinet du ministre de la Culture et du Tourisme, ainsi que de la préfète de l’Ouémé, du maire de Porto-Novo, de dignitaires religieux, de chefs traditionnels et de nombreux acteurs du patrimoine.



Selon le Professeur Mahougnon Kakpo, ce rendez-vous scientifique vise à offrir un cadre de réflexion sur les différentes dimensions du patrimoine vodun. Les communications et les actes qui en découleront devront contribuer à mieux faire connaître cette religion endogène, à déconstruire les préjugés qui l’entourent et à renforcer le narratif scientifique sur sa richesse culturelle, historique et spirituelle.



Rogatien Tossou a rappelé les ambitions du gouvernement en matière de valorisation du patrimoine culturel. Il a invité les chercheurs et les dignitaires à produire des connaissances susceptibles d’accompagner durablement les politiques publiques de sauvegarde, de transmission et de promotion du patrimoine culturel béninois.



Les travaux se sont articulés autour de la préservation des héritages, de la transmission des savoirs, des mutations contemporaines des pratiques culturelles ainsi que des stratégies de valorisation des masques vodun au service du développement durable.

Au-delà des réflexions scientifiques, le Festival des masques a permis aux festivaliers de faire une immersion dans les expressions culturelles et patrimoniales du Bénin.

La journée du samedi 25 juillet a été marquée par le déroulement du colloque scientifique, des animations sur les différentes places publiques, l’ouverture du village du festival ainsi que des concerts, de 9 heures à 1 heure du matin.



L’un des moments les plus attendus de cette édition a été la grande procession des masques sacrés et profanes, qui a connu la présence du président de la République, Romuald Wadagni. Cette procession figure parmi les principales attractions du festival et met à l’honneur la diversité des traditions liées aux masques au Bénin.