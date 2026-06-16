Bénin : MTN lance la rénovation des urgences de l’hôpital de zone de Lokossa

La Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile, s’est rendue lundi 15 juin 2026 à l’hôpital de zone de Lokossa pour constater l’avancement des travaux de rénovation du bâtiment des urgences. Cette intervention est réalisée dans le cadre de l’édition 2026 du programme de volontariat d’entreprise « 21 Days of Y’ello Care », consacré cette année à l’amélioration de l’accès aux soins.

Accompagnée des collaborateurs mobilisés pour cette initiative, la responsable de l’opérateur de téléphonie mobile a participé aux activités organisées sur le site et échangé avec les acteurs impliqués dans le projet.

Un chantier destiné à moderniser les urgences

À l’hôpital de zone de Lokossa, plusieurs travaux sont en cours pour remettre en état les locaux destinés à l’accueil et à la prise en charge des patients. Les équipes engagées sur le chantier procèdent notamment à la démolition d’installations dégradées, à la réhabilitation des espaces existants, à l’évacuation des débris et à la réfection des murs.

L’objectif affiché est d’améliorer les conditions d’accueil dans ce service stratégique de l’établissement sanitaire. Une fois achevés, les travaux doivent permettre au personnel soignant de disposer d’un cadre de travail plus fonctionnel et aux patients d’être reçus dans un environnement rénové.

Selon Uche Ofodile, cette intervention s’inscrit dans une démarche de soutien aux structures de santé au profit des communautés. « Nous sommes très heureux. Le 21 Days of Y’ello Care est un programme de volontariat du personnel qui existe depuis de nombreuses années », a-t-elle déclaré lors de sa visite.

Une action menée avec plusieurs partenaires

La Directrice générale de MTN Bénin a souligné que le projet repose sur une collaboration entre l’entreprise, les autorités publiques et plusieurs partenaires institutionnels.

L’hôpital de zone de Lokossa constitue un établissement de référence pour une partie importante des populations du département du Mono. À travers cette réhabilitation, les différents acteurs engagés dans l’initiative entendent contribuer au renforcement de ses capacités d’accueil.

Sur le terrain, les employés volontaires de MTN participent directement à certaines activités liées à l’opération, conformément à l’esprit du programme Y’ello Care, qui mobilise chaque année les collaborateurs du groupe autour d’actions à caractère social.

La santé au centre de l’édition 2026 du Y’ello Care

L’édition 2026 du programme est placée sous le signe de la santé. Outre les travaux engagés à Lokossa, plusieurs activités sont prévues dans ce cadre, notamment des campagnes de collecte de sang, l’accompagnement d’enfants nécessitant des interventions de chirurgie orthopédique ainsi que des initiatives liées aux solutions numériques appliquées au secteur sanitaire.

Créé par le groupe MTN, le programme « 21 Days of Y’ello Care » est organisé chaque année dans plusieurs pays où l’entreprise est présente. Il repose sur l’engagement volontaire des employés autour de projets communautaires dans les domaines de la santé, de l’éducation ou du développement social.

À Lokossa, les travaux de réhabilitation se poursuivent. Leur achèvement doit permettre la remise à disposition d’un bâtiment des urgences rénové au profit des usagers et du personnel de l’hôpital de zone.