Canal+ Benin et la Coupe du monde 2026 : La Srtb  décroche les droits de diffusion exclusive

Une conférence de presse s’est tenue mardi 9 juin 2026 à la salle Premium Majestic Marina de Cotonou. Organisée conjointement par Canal+ Bénin et la Société de radio et télévision du Bénin (Srtb), la rencontre a réuni les professionnels des médias autour de deux annonces : l’acquisition par l’État béninois des droits terrestres de diffusion de la Coupe du monde 2026, et le lancement par Canal+ Bénin d’offres commerciales inédites pour le mois de juin.

Deux actualités qui convergent vers l’objectif de permettre au plus grand nombre de Béninois de vivre l’événement footballistique planétaire et de passer des vacances inoubliables. La Srtb a acquis les droits terrestres de diffusion de la 26ᵉ édition de la Coupe du monde de football. « La Srtb vient d’acquérir les droits TV de la Coupe du monde 2026. Grâce à l’État béninois, la Srtb a acquis les droits de diffusion de la Coupe du monde qui démarre le 11 juin. Donc du 11 au 19, des matchs seront suivis sur nos antennes à des heures de grande écoute, 20 heures, 18 heures, mais certains matchs également en nocturne en raison du décalage horaire », a déclaré Ogoutchina Koundé, directeur général de la Srtb par intérim.

Certaines rencontres seront diffusées en nocturne, conséquence directe du décalage horaire avec les trois pays coorganisateurs de cette édition inédite : le Canada, le Mexique et les États-Unis. Ogoutchina Koundé a invité les téléspectateurs à ne manquer aucune des affiches annoncées. Et les affiches ne manquent pas d’attrait. Sénégal-France, Angleterre-Ghana, Côte d’Ivoire-Allemagne figurent parmi les rencontres que Bénin TV s’apprête à diffuser. Des duels qui opposent des nations championnes du monde à certaines des meilleures sélections africaines, de quoi mobiliser largement le public béninois. « Ce sont des rendez-vous très alléchants qu’il ne faut rater sous aucun prétexte », a lancé le directeur général par intérim.

Des droits terrestres, une diffusion restreinte au territoire

Un point technique mérite d’être précisé. Les droits acquis par la Srtb sont de nature terrestre. Concrètement, les téléspectateurs établis au Bénin pourront suivre les retransmissions via les canaux habituels de réception de la télévision nationale. En revanche, ceux qui se trouvent à l’extérieur du pays ne pourront pas accéder aux diffusions de matchs de Bénin TV durant cette période. Cette restriction découle directement des clauses du contrat signé avec les détenteurs des droits.

Ogoutchina Koundé a rappelé que les droits couvrent l’ensemble des entités du groupe Srtb.

Au-delà du divertissement, la Srtb voit dans cet événement une opportunité commerciale majeure pour ses partenaires. La Coupe du monde demeure l’événement sportif le plus suivi à l’échelle mondiale. « Vous positionnez sur un créneau du genre, c’est une visibilité énorme que vous gagnez », a souligné Ogoutchina Koundé. Il invite donc les annonceurs à saisir l’occasion.

Canal+ Bénin ouvre l’accès au bouquet à partir de 8 000 francs Cfa

La seconde partie de la conférence de presse a été animée par Yacine Alao, directrice générale de Canal+ Bénin. L’opérateur a profité de l’effervescence autour de la Coupe du Monde pour annoncer un dispositif commercial exceptionnel destiné à élargir sa base d’abonnés. Une opportunité d’autant plus stratégique que Bénin Tv, diffuseur exclusif de l’événement, est accessible dans le bouquet Canal+.

Pour la première fois, les foyers non abonnés à Canal+ pourront rejoindre le bouquet à partir de 8 000 francs Cfa : 3 000 francs Cfa pour l’acquisition du décodeur, et 5000f pour le solde couvrant un abonnement à la formule Access. « Avec 8 000 francs Cfa, vous pouvez rejoindre cette grande famille », a résumé Yacine Alao. Une barrière à l’entrée significativement abaissée, dans un contexte où Canal+ cherche à maximiser sa pénétration sur le marché béninois avant une période de forte consommation télévisuelle.

Les abonnés fidèles bénéficient quant à eux d’une offre distincte. Tout réabonnement à la formule habituelle ouvre droit, pendant 30 jours, à l’accès complet à l’ensemble des chaînes du bouquet Canal+, soit l’équivalent de l’offre à 25 000 francs Cfa. Une manière pour l’opérateur de récompenser la fidélité de sa clientèle existante tout en lui offrant une expérience enrichie.

The Voice et Les Nounous saison 3 au programme de juin

Au-delà du volet commercial, Canal+ Bénin a profité de la conférence pour mettre en avant ses nouveaux programmes du mois de juin. L’arrivée de The Voice sur ses antennes constitue l’un des temps forts de la grille, aux côtés du retour des Nounous dans une troisième saison très attendue. Des contenus qui s’inscrivent dans la stratégie de l’opérateur visant à renforcer l’attractivité de son offre au-delà du sport, et à justifier l’engagement de nouveaux abonnés sur la durée.