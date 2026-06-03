Candidature à l'ONU: Macky Sall remercie Macron et réaffirme sa vision

L’ancien président sénégalais Macky Sall a annoncé avoir été reçu le 2 juin à l’Élysée par le président français Emmanuel Macron. Les échanges ont porté sur l’avenir du système multilatéral et la réforme des Nations unies, selon une déclaration publiée mercredi par l’ex-chef de l’État sur son compte X.

Macky Sall poursuit ses démarches diplomatiques liées à sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Dans un message rendu public mercredi, l’ancien président du Sénégal a indiqué avoir été reçu à Paris par Emmanuel Macron.

À l’issue de cette rencontre, il a fait état d’une convergence de vues avec le chef de l’État français sur les évolutions souhaitées au sein de l’organisation internationale. « Nous partageons la vision d’une ONU ambitieuse, reformée et revitalisée », a-t-il notamment écrit sur le réseau social X.

Des échanges centrés sur la réforme du multilatéralisme

Selon Macky Sall, les discussions ont porté sur la capacité des Nations unies à répondre aux défis actuels. L’ancien dirigeant sénégalais a insisté sur la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’organisation, de renforcer sa représentativité et de mieux prendre en compte les attentes des États et des populations.

La question de l’adaptation du système multilatéral occupe une place importante dans les débats internationaux alors que les crises géopolitiques, les enjeux climatiques et les mutations technologiques continuent de transformer les relations entre les États.

« Je remercie vivement le Président @EmmanuelMacron pour son accueil chaleureux et nos échanges fructueux à l’Elysée le 2 juin 2026. Nous partageons la vision d’une ONU ambitieuse, reformée et revitalisée pour renforcer son efficacité, sa représentativité et sa capacité à répondre aux attentes des peuples et des États. », a déclaré Macky Sall dans un message publié mercredi sur son compte officiel X.

Une candidature toujours en lice pour la succession de Guterres

Cette rencontre intervient alors que Macky Sall figure parmi les candidats au poste de secrétaire général de l’ONU. L’ancien président sénégalais aspire à succéder à l’actuel secrétaire général, António Guterres, dont le second mandat doit s’achever à la fin de l’année 2026.

Dans le cadre du processus de sélection, Macky Sall a été auditionné en avril devant l’Assemblée générale des Nations unies afin de présenter ses priorités et sa vision de l’organisation. Il y avait notamment défendu un renforcement du multilatéralisme ainsi qu’une adaptation des institutions internationales aux défis contemporains.

Une campagne diplomatique qui se poursuit

La rencontre avec Emmanuel Macron s’ajoute aux consultations menées par l’ancien chef de l’État sénégalais auprès de différents responsables et partenaires internationaux dans la perspective de l’élection du futur secrétaire général.

Le processus de désignation doit se poursuivre dans les prochains mois au sein des Nations unies avant la nomination du successeur d’António Guterres, dont le mandat arrive à échéance le 31 décembre 2026.