CDM : Mbappé égale le record du Brésilien Ronaldo en phase à élimination directe

La FIFA a publié un classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde dans les matchs à élimination directe. L’attaquant français Kylian Mbappé y rejoint les Brésiliens Ronaldo Nazário et Leonidas da Silva avec huit réalisations lors des rencontres décisives du tournoi.

À quelques jours de la Coupe du monde 2026, cette statistique confirme la place grandissante du joueur français parmi les figures majeures de l’épreuve reine du football mondial.

Huit buts dans les matchs qui comptent le plus

La Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé une liste consacrée aux joueurs les plus prolifiques de l’histoire de la Coupe du monde lors des rencontres à élimination directe. Dans ce classement, Kylian Mbappé partage la première place avec les Brésiliens Leonidas da Silva et Ronaldo Nazário.

Selon les données publiées par l’instance mondiale, les trois joueurs totalisent chacun huit buts inscrits dans les phases à élimination directe du Mondial. Une performance remarquable dans des rencontres où une élimination met immédiatement fin au parcours d’une sélection.

Cette statistique ne prend en compte que les huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales, matches pour la troisième place et finales, à l’exclusion de la phase de groupes.

Mbappé poursuit son ascension dans l’histoire du Mondial

Déjà champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Kylian Mbappé continue d’accumuler les références dans la compétition. L’attaquant du Real Madrid s’était particulièrement illustré lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Face à l’Argentine en finale, il avait inscrit trois buts, devenant le premier joueur depuis 1966 à réussir un triplé dans une finale de Coupe du monde. Il avait ainsi rejoint l’Anglais Geoff Hurst, seul autre joueur à avoir réalisé un tel exploit dans le match décisif du tournoi.

Les performances du Français dans les matches à élimination directe ont largement contribué à son total de huit réalisations, désormais égal à celui de Ronaldo, double champion du monde avec le Brésil.

Un record qui pourrait tomber en 2026

La publication de ce classement intervient alors que les sélections préparent la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Âgé de 27 ans, Mbappé disposera d’une nouvelle occasion d’améliorer cette marque lors de la prochaine édition.

Avec huit buts en phase à élimination directe et douze réalisations au total en Coupe du monde avant le tournoi de 2026, le capitaine des Bleus figure déjà parmi les joueurs les plus performants de l’histoire de la compétition. Le prochain Mondial pourrait lui permettre de dépasser seul Ronaldo et Leonidas au sommet de ce classement spécifique.