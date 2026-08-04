Bénin : la liste des 681 bacheliers ayant décroché la mention Très-Bien en 2026 dévoilée

681 candidats ont décroché la mention Très-Bien au baccalauréat, session de juin 2026, au Bénin. L’Office du Baccalauréat a rendu public ce classement des lauréats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

Un taux national de 66,78 % avant la sélection des meilleurs

Cette annonce intervient après la publication, le mercredi 8 juillet 2026, du taux de réussite global de la session, fixé à 66,78 % sur le plan national, pour 77 101 candidats inscrits dans 140 centres de composition répartis sur l’ensemble du territoire. Parmi eux, 42 521 garçons et 34 580 filles ont composé du 15 au 19 juin 2026, avant que 50 705 candidats ne soient finalement déclarés admissibles à l’issue des délibérations.

Les écarts entre séries restent marqués. La filière G2 culmine à 85,58 % d’admissibilité, талonnée de près par les séries G1 (85,23 %), G3 (85,14 %) et F2 (85,11 %). Les séries générales A1 (83,60 %), A2 (81,07 %), C (80,56 %) et B (79,43 %) dépassent elles aussi les 79 %. À l’inverse, les résultats se dégradent nettement du côté des séries E (69,57 %), F3 (68,38 %) et EA (61,00 %), tandis que F1 (58,01 %) et F4 (57,48 %) restent sous la barre des 60 %. La série D, pourtant la plus fréquentée du pays, plafonne sous les 48 %, avec un taux de 47,78 % seulement, plaçant plus de la moitié de ses candidats en situation d’échec ou de redoublement.

Les profils les mieux classés déjà connus

Une partie de cette élite figurait déjà dans le classement des vingt meilleurs candidats du pays, dévoilé par le ministère de l’Enseignement secondaire. Frederico Rayan Seton Egbogbe, élève au Collège Catholique Saint Jean-Baptiste de Cotonou, occupe la première place nationale avec une moyenne de 18,80/20, en série G2. Sur les vingt-deux lauréats de ce sous-classement, treize proviennent de cette même filière économique et de gestion, six de la série D et trois de la série C. La commune d’Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique, concentre à elle seule dix établissements scolaires représentés parmi les meilleurs résultats du pays, le CP La Grande Académie plaçant à lui seul cinq élèves dans le top 15.

Voici, la liste complète des 681 meilleurs candidats ayant obtenu la mention Très-Bien à la session de juin 2026 du baccalauréat au Bénin.