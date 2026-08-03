Mbappé favori pour le Ballon d'Or ? La prédiction tranchée d'Acherchour

Kylian Mbappé pourrait décrocher le Ballon d’Or 2026 malgré une saison sans le moindre trophée collectif. C’est le pronostic livré par le journaliste Walid Acherchour sur sa chaîne YouTube, alors que la cérémonie se tiendra le 26 octobre à Londres.

Un palmarès collectif vide qui ne freine pas les pronostics

L’attaquant du Real Madrid n’a remporté ni la Liga, ni la Ligue des champions, ni la Coupe du monde avec les Bleus cette saison. Un constat qui, selon les critères classiques du trophée, jouerait en sa défaveur. « Il lui manque un titre mais il a quand même impacté individuellement chacune de ses équipes », a toutefois nuancé Acherchour, qui mise sur le poids statistique du joueur pour compenser cette absence de sacre.

Le consultant s’appuie sur trois arguments : dix buts inscrits lors du Mondial 2026, le statut de meilleur buteur de l’histoire de la compétition, et des titres de Pichichi glanés dans plusieurs championnats. « Plus ça avance, plus je pense qu’il va l’avoir », a-t-il déclaré, écartant les critiques envers cette candidature.

Une course ouverte entre plusieurs prétendants

Contrairement à l’édition précédente, où Ousmane Dembélé avait rassemblé la majorité des suffrages, le scrutin 2026 s’annonce beaucoup plus disputé. Aucun candidat ne domine nettement la saison, ce qui pourrait profiter à Mbappé face à des rivaux aux profils différents.

Le journal L’Équipe a par exemple choisi de mettre en avant Khvicha Kvaratskhelia en couverture, le comparant à Kevin Keegan, sacré en 1978 dans des circonstances similaires. L’ailier géorgien du Paris Saint-Germain souffre cependant de l’absence de sa sélection au Mondial, un tournoi qui pèse lourd dans les votes. Sur ce point précis, Acherchour a une position personnelle distincte de son pronostic : il placerait lui-même Kvaratskhelia en tête si le choix lui revenait, tout en prédisant que « ce sera Mbappé ou Yamal ».

Le Barça mise sur la régularité de Yamal

Le jeune ailier du FC Barcelona, sacré champion du monde avec l’Espagne et champion national avec son club, représente l’autre grand nom cité dans cette course. Sa régularité sur l’ensemble de la saison constitue son principal argument face à des statistiques individuelles moins spectaculaires que celles de Mbappé.

Le dernier joueur français à avoir remporté le Ballon d’Or reste Zinédine Zidane, en 1998, année du sacre mondial des Bleus. Un succès de Mbappé permettrait de mettre fin à une attente de 28 ans pour le football tricolore, sans qu’aucun trophée collectif majeur ne vienne appuyer sa candidature cette fois-ci.