Face à la menace américaine, Cuba militarise sa population comme jamais

Les Forces armées révolutionnaires cubaines (FAR) ont conduit ce week-end des exercices militaires dans six provinces — Camagüey, Villa Clara, Holguín, Cienfuegos, Matanzas et Las Tunas — mobilisant pour la première fois de manière systématique soldats, miliciens et civils dans un programme d’entraînement hebdomadaire au combat instauré depuis janvier 2026.

Le président Miguel Díaz-Canel a supervisé plusieurs de ces manœuvres depuis le début de l’année. « La meilleure façon d’éviter une agression est que l’impérialisme ait à calculer quel serait le prix d’agresser notre pays », a-t-il déclaré lors d’une session d’entraînement en janvier, selon la présidence cubaine.

29 exercices en cinq mois

Le gouvernement cubain a officiellement désigné 2026 « Année de Préparation pour la Défense », inaugurée le 12 janvier dans les trois armées territoriales — Occidentale, Centrale et Orientale. Depuis, les FAR organisent chaque vendredi un Jour National de la Défense et des manœuvres chaque samedi. Au 20 mars, Granma, organe officiel du Parti communiste cubain, recensait déjà 29 exercices conduits dans les 68 zones de défense du territoire national.

Les entraînements mobilisent militaires réguliers, Milices de Troupes Territoriales, étudiants universitaires, Brigades de Production et de Défense, et civils organisés en groupes de zone. Les exercices incluent tirs réels aux fusils AK-47, lancement de roquettes, usage de drones, déminage et déplacements de Groupes de Combat Mobile. C’est le cadre de la doctrine officielle cubaine dite « Guerre de Tout le Peuple », qui prévoit l’implication de l’ensemble de la population en cas de conflit armé.

Un guide de survie distribué aux familles

L’État-Major national de la Défense civile a diffusé un guide intitulé Protéger, résister, survivre et vaincre, destiné à l’ensemble des foyers cubains. Le document détaille les conduites à tenir en cas d’attaque aérienne, la composition d’un sac d’urgence et les procédures pour rejoindre un abri. Sa publication intervient dans ce que les autorités cubaines qualifient elles-mêmes de moment de tensions « sans précédent » avec Washington.

Le déclencheur direct de cette mobilisation est l’opération militaire américaine du 3 janvier 2026 à Caracas, qui a abouti à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro et à la mort de 32 militaires cubains faisant partie de son dispositif de sécurité, selon les autorités de La Havane. Le Venezuela était le principal fournisseur de pétrole de Cuba.

Le 29 mai 2026, une réunion a eu lieu entre le général Francis L. Donovan, chef du Commandement Sud des États-Unis, et le général de corps d’armée Roberto Legrá Sotolongo, premier vice-ministre des FAR, selon Granma. Aucune déclaration commune n’a été publiée à l’issue de cette rencontre.