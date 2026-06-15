FLEETEX 250 : le Maroc, seul pays d'Afrique du Nord invité à l'exercice naval des USA

La Marine Royale marocaine participera à FLEETEX 250, exercice naval multinational organisé par l’US 2nd Fleet du 22 au 29 juin 2026 dans l’océan Atlantique, au large des côtes est des États-Unis. Le Maroc figure parmi la vingtaine de nations conviées à cette manœuvre inédite, qui coïncide avec les célébrations du 250e anniversaire de la marine américaine — aucun autre pays d’Afrique du Nord n’y prend part.

La frégate Mohammed V, fleuron de la flotte marocaine, représente le Royaume lors de cet exercice centré sur l’interopérabilité et la préparation au combat en haute mer. La Marine Royale marocaine avait participé à la conférence de planification finale organisée les 20 et 22 avril 2026 à la Joint Expeditionary Base Little Creek-Fort Story, en Virginie, aux côtés de délégations sénégalaise, péruvienne et d’autres nations partenaires dont la liste exhaustive n’a pas été rendue publique par l’US Navy.

Première participation africaine à un exercice américain dans l’Atlantique

Le vice-amiral Doug Perry, commandant de l’US 2nd Fleet, a souligné le caractère historique de l’événement : « des partenaires africains participent pour la première fois à un exercice naval conduit par les États-Unis dans l’Atlantique ». FLEETEX 250 se distingue des précédentes éditions, qui se tenaient traditionnellement dans d’autres théâtres maritimes, notamment en Méditerranée ou dans le Pacifique.

L’exercice vise à tester les capacités de réaction rapide, à affiner les procédures d’interopérabilité entre marines alliées et à renforcer la posture défensive collective dans l’Atlantique Nord. Il précède directement la Revue navale internationale du 4 juillet 2026 dans le port de New York, à laquelle sont conviées plus de 130 marines et garde-côtes du monde entier selon la marine américaine.

Une coopération navale maroco-américaine ancrée dans la durée

La participation du Maroc à FLEETEX 250 prolonge une coopération bilatérale déjà dense. En août 2025, la Marine Royale avait été désignée seul pays africain et arabe participant à l’exercice UNITAS, les plus anciennes manœuvres navales multinationales organisées par Washington. Le Maroc entretient par ailleurs depuis 2017 un partenariat de dialogue individuel avec l’OTAN, cadre dans lequel ses frégates ont conduit plusieurs exercices d’interopérabilité avec les groupes navals permanents de l’Alliance. À l’issue de FLEETEX 250, les bâtiments participants rejoindront New York pour la Revue navale internationale prévue du 3 au 8 juillet 2026.