France: les commentaires de Mbappé sur ses coéquipiers frustrent

À quelques heures de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, mardi face au Sénégal, Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois, au centre de l’attention médiatique. En effet, plusieurs personnes, dont Jérôme Rothen, ont critiqué les récentes sorties du capitaine des Bleus, estimant qu’elles ne l’honoraient pas, mettant aussi en péril l’équilibre interne de la sélection.

Le capitaine des Bleus a multiplié les interventions dans la presse et à la télévision ces derniers jours pour évoquer les ambitions de la sélection et le rôle de ses coéquipiers. Or, certains estiment que ses prises de parole dépassent le cadre habituel du brassard de capitaine. Ceux-ci l’invitent à davantage se concentrer sur le sportif.

Des voix s’élèvent contre la présence médiatique de Kylian Mbappé

Parmi les voix critiques figure Jérôme Rothen. L’ancien international français considère que certaines déclarations de Kylian Mbappé sur ses partenaires ont pu surprendre. Le champion du monde 2018 s’exprime régulièrement sur l’état d’esprit, la progression ou la personnalité de plusieurs joueurs de l’effectif. Ces sorties sont souvent mal perçues, pouvant être parfois incomprises par les principaux concernés.

Cette analyse rejoint celle d’autres consultants, comme Florent Gautreau, qui jugent la communication du capitaine trop travaillée et policée. Globalement, tous estiment que son image publique prend une place trop importante. Un discours qui n’est pas partagé en interne ou l’application du joueur et son rôle moteur en ce début de compétition sont mis en avant.

Les Bleus, au révélateur sénégalais

Pour rappel, la France débute, ce mardi soir, sa compétition face au Sénégal. Une compétition à laquelle les Bleus sont favoris (ou, tout du moins, font partie des deux ou trois équipes susceptibles de l’emporter, au même titre que l’Espagne ou l’Argentine). Kylian Mbappé est attendu au tournant, après plusieurs matchs sans éclat.