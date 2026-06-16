Ghana: un suspect arrêté pour le meurtre d’une étudiante de 20 ans

La police ghanéenne a procédé à l’arrestation d’un homme de 39 ans dans le cadre de l’enquête sur la mort d’une étudiante de 20 ans de l’Université de Cape Coast au sud du pays. Le service de police du Ghana, via son unité de lutte contre la cybercriminalité dirigée par l’Inspector General of Police (IGP), a identifié et interpellé le suspect après plusieurs jours d’investigations basées sur des renseignements opérationnels.



La victime, identifiée comme Innocentia Atsufui Avinu, a été vue pour la dernière fois le 11 juin 2026 en début de soirée, avant que son corps ne soit retrouvé le 12 juin dans la zone de Hutchland Beach, près de Duakor, selon les informations communiquées par la police ghanéenne.

Un trajet depuis le campus suivi d’une disparition

D’après les éléments rapportés par le Ghana Police Service, l’enquête préliminaire indique que le suspect aurait pris en charge la jeune femme le 11 juin vers 18h48 à Ayensu Plaza, situé dans l’enceinte de la résidence universitaire. Les autorités précisent que l’homme, âgé de 39 ans, se présentait comme enseignant tout en exerçant parallèlement une activité de chauffeur. Il aurait ensuite conduit la victime vers Hutchland Beach, un site côtier de Cape Coast où elle a été aperçue pour la dernière fois par sa colocataire avant sa disparition.

Le corps de l’étudiante a été découvert environ douze heures après ce dernier contact, selon les informations communiquées par les services de police. L’arrestation du suspect, identifié comme Michael Mensah, est intervenue le 15 juin vers 19h15 à la station de transport de Pedu, dans la même ville, au terme d’opérations de surveillance et de vérification menées par les unités spécialisées.

Une enquête fondée sur les opérations de renseignement

La police ghanéenne indique que l’interpellation a été rendue possible grâce à des opérations coordonnées incluant des analyses de terrain et des outils de suivi liés aux enquêtes numériques. L’unité de cybercriminalité a été mobilisée dans la localisation du suspect.

Aucune information judiciaire détaillée n’a encore été rendue publique concernant la qualification exacte des charges retenues à ce stade. Le suspect demeure en détention dans l’attente des prochaines étapes de la procédure pénale. Dans ce type d’affaire au Ghana, les dossiers de meurtre sont transmis au parquet après l’enquête policière. Ils relèvent ensuite de la High Court, juridiction compétente pour les crimes graves. Le système judiciaire repose sur une procédure accusatoire où l’accusation doit démontrer la culpabilité au-delà du doute raisonnable.

Procédure judiciaire et étapes attendues

Une fois l’enquête policière clôturée, le dossier est examiné par le ministère public, qui décide de l’inculpation formelle. En cas de poursuite pour meurtre, l’accusé est jugé devant la High Court of Ghana. Les audiences comprennent la présentation des preuves matérielles, les témoignages des enquêteurs et les éventuelles expertises scientifiques.

Le jugement peut déboucher sur une peine de réclusion à perpétuité si la culpabilité est établie, selon la législation ghanéenne en vigueur. Dans la pratique judiciaire, la détention provisoire est fréquente dans les affaires de meurtre en raison de la gravité des faits reprochés et des besoins liés à l’instruction du dossier.

La police ghanéenne n’a pas encore communiqué de calendrier pour la première comparution du suspect devant la juridiction compétente. Les prochaines étapes dépendront de la finalisation du rapport d’enquête transmis au parquet. L’affaire reste en cours d’instruction, tandis que les autorités poursuivent la consolidation des éléments de preuve avant le passage du dossier devant la justice.