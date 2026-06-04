Iran : Mojtaba Khamenei évoque un « revers cuisant » pour Trump et Netanyahou

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a accusé jeudi les États-Unis et Israël de chercher à fragiliser l’unité de son pays après ce qu’il a qualifié de « revers cuisant » subi lors de la guerre déclenchée contre l’Iran. Ses déclarations ont été rendues publiques à travers un message écrit lu devant une assemblée en Iran.

Dans ce texte, Mojtaba Khamenei affirme que Washington et Tel-Aviv poursuivent désormais leurs objectifs par d’autres moyens. Selon lui, les adversaires de l’Iran tenteraient d’affaiblir le pays en alimentant les divisions internes et en sapant la confiance de la population.

Une accusation de déstabilisation intérieure

Le dirigeant iranien estime que les États-Unis et Israël cherchent à exploiter les fragilités de la société iranienne après l’échec de leurs objectifs militaires. Dans son message, il affirme que leur stratégie consiste à diffuser le doute, la peur, le désespoir et la méfiance afin de créer des tensions au sein de la nation.

« Leur principal outil est de semer les graines du doute, du désespoir, de la peur, de la méfiance et de la division », a déclaré Mojtaba Khamenei dans ce texte lu publiquement. Ces propos interviennent alors que les autorités iraniennes continuent de mettre l’accent sur la cohésion nationale après plusieurs mois de conflit avec les États-Unis et Israël.

Un conflit déclenché fin février

La guerre entre l’Iran d’un côté et les États-Unis ainsi qu’Israël de l’autre a débuté le 28 février 2026 à la suite de frappes menées contre le territoire iranien. Ces opérations ont marqué le début d’une confrontation qui a profondément modifié les équilibres politiques et sécuritaires dans la région.

L’un des événements les plus marquants de cette période a été la mort du précédent guide suprême, Ali Khamenei, tué lors de ces frappes. Sa disparition a ouvert une phase de fortes tensions au sommet de l’État iranien avant l’accession de Mojtaba Khamenei à la tête du pays.

Les appels à l’unité se multiplient

Depuis son arrivée au pouvoir, Mojtaba Khamenei a multiplié les interventions appelant les Iraniens à faire bloc face aux pressions extérieures. Les autorités iraniennes présentent régulièrement l’unité nationale comme un élément central de la résistance du pays face à ses adversaires.

Les nouvelles déclarations du guide suprême s’inscrivent dans cette ligne, alors que les tensions entre Téhéran, Washington et Tel-Aviv demeurent vives malgré les discussions engagées ces derniers mois autour d’une stabilisation durable de la situation.