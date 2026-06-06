Le Lesotho sous 20 cm de neige : le col de Sani Pass fermé à la circulation

La neige est un phénomène rare sur le continent africain. Si quelques massifs montagneux — l’Atlas au Maroc, le Kilimandjaro en Tanzanie ou les hauteurs du Cap en Afrique du Sud — connaissent des épisodes neigeux ponctuels, une tempête hivernale d’une telle ampleur reste un événement marquant. C’est pourtant ce qu’a traversé le Lesotho au début du mois de juin 2026.

Le 4 juin 2026, une puissante tempête hivernale a recouvert les hauts plateaux du Lesotho d’une épaisse couche de neige, atteignant jusqu’à 20 centimètres autour de Sani Top, localité située à 2 874 mètres d’altitude. L’épisode a contraint les autorités à fermer le col de Sani Pass, unique voie routière reliant l’Afrique du Sud au Lesotho à travers le massif du Drakensberg.

Un col stratégique coupé

Le département provincial du KwaZulu-Natal chargé de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles (COGTA) a confirmé la fermeture du col côté lesothan. Son porte-parole, Senzelwe Mzila, a indiqué que des équipes de gestion des catastrophes ont été déployées pour évaluer l’état de la route et porter assistance aux voyageurs bloqués. « Dans la zone de Sani Pass, du côté du Lesotho, la route a été fermée à la suite de fortes chutes de neige. Cela a un impact sur les voyageurs du KwaZulu-Natal qui souhaitaient se rendre au Lesotho », a-t-il précisé.

La route du col de Sani Pass est réputée pour se transformer rapidement en surface verglacée lors des épisodes hivernaux, rendant toute circulation extrêmement dangereuse, y compris pour les véhicules à quatre roues motrices.

Un début d’hiver austral précoce

La saison hivernale au Lesotho s’étend de juin à août. Dans les zones montagneuses les plus exposées, les températures descendent régulièrement sous les -18 °C, accompagnées de vents violents et de chutes de grêle. Le pays accueille par ailleurs l’une des rares stations de ski du continent africain, Afriski Mountain Resort, qui opère grâce à ces conditions.

L’ampleur de l’épisode du 4 juin, survenu dès l’entrée en hiver, dépasse les normales habituelles pour cette période, selon les données de Weather Atlas. La réouverture du col de Sani Pass reste conditionnée à l’évaluation des équipes de terrain et aux conditions météorologiques des prochains jours.