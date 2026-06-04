Le Mali annonce des primes allant à 2 milliards pour la capture des chefs terroristes

Le gouvernement malien a annoncé la mise à prix de plusieurs chefs de groupes armés terroristes actifs au Mali et dans la bande sahélo-saharienne. Selon les éléments diffusés par la télévision nationale, des récompenses financières sont prévues pour toute information permettant leur localisation, leur arrestation ou leur neutralisation. Les montants annoncés atteignent jusqu’à 2 milliards de FCFA pour certains responsables identifiés comme des figures centrales des groupes jihadistes.

Des primes ciblées contre plusieurs figures jihadistes

D’après les informations relayées par l’ORTM, Iyad Ag Ghali, présenté comme l’un des dirigeants du JNIM, figure en tête de liste avec une prime de 2 milliards de FCFA. Amadou Koufa, associé à la Katiba Macina, et Abdoulaye Mahamadou dit « Bekaye Diallo » font également partie des personnes visées, avec des montants annoncés à 1,5 milliard de FCFA. D’autres responsables de groupes armés terroristes sont concernés par des primes évaluées à 500 millions de FCFA. Le gouvernement malien indique que ces mesures concernent des individus recherchés pour leur implication présumée dans la planification et l’exécution d’attaques armées sur le territoire national. Les autorités invitent les populations à transmettre toute information utile aux Forces de Défense et de Sécurité.

Appui du renseignement et mobilisation des populations

Les autorités maliennes ont présenté cette initiative comme un dispositif complémentaire aux opérations militaires déjà en cours. Les Forces armées maliennes (FAMa) conduisent depuis plusieurs années des opérations dans le centre et le nord du pays contre les groupes armés jihadistes, avec un recours accru au renseignement et à la surveillance des zones sensibles.

Le dispositif annoncé repose également sur la coopération des populations locales, souvent considérées comme un relais d’information dans les zones rurales. La stratégie sécuritaire inclut aussi la traque des réseaux logistiques et financiers utilisés par les groupes armés, notamment dans les circuits de transport, de ravitaillement et d’orpaillage. Selon le communiqué relayé par la télévision nationale, les autorités affirment que la traque se poursuivra jusqu’au démantèlement complet des réseaux terroristes .

Intensification des mécanismes sécuritaires

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la poursuite des opérations militaires sur plusieurs axes stratégiques du territoire. Les autorités maliennes combinent actions armées, exploitation du renseignement local et dispositifs d’incitation financière pour affaiblir les structures des groupes armés.

Les services de sécurité sont également mobilisés dans la collecte d’informations et l’identification des soutiens logistiques des chefs recherchés. Les dispositifs judiciaires spécialisés dans les affaires de terrorisme restent actifs pour le traitement des personnes arrêtées dans le cadre des opérations.

Aucune date de fin n’a été précisée concernant l’application de ces primes, les autorités indiquant que le dispositif restera en vigueur tant que les personnes visées n’auront pas été neutralisées ou appréhendées.