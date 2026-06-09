L'influenceur Illan Castronovo mis en examen pour viol après les plaintes de deux femmes

L’influenceur et ancien candidat de téléréalité Illan Castronovo, âgé de 32 ans, a été mis en examen pour viol par un juge d’instruction. L’information a été rendue publique ce mardi 09 Juin. La décision intervient dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite de plaintes visant des faits présumés remontant à la nuit du 31 octobre 2018, lors d’une soirée dans une boîte de nuit.

Selon les éléments rapportés dans le dossier judiciaire et cités par l’avocat des plaignantes, deux jeunes femmes âgées de 18 et 20 ans à l’époque affirment avoir perdu connaissance après avoir consommé une boisson qui leur aurait été offerte par Illan Castronovo. Elles ont déposé en 2022 des plaintes avec constitution de partie civile. Cette procédure entraîne automatiquement la désignation d’un juge d’instruction chargé de conduire les investigations, conformément au Code de procédure pénale.

Une procédure ouverte après dépôt de plaintes en 2022

Les plaintes déposées en 2022 ont conduit à l’ouverture d’une information judiciaire. Dans ce cadre, les enquêteurs ont procédé à des vérifications et auditions destinées à éclaircir les circonstances des faits dénoncés. La mise en examen décidée par le magistrat instructeur signifie que des indices graves ou concordants sont retenus pour poursuivre les investigations, sans valoir reconnaissance de culpabilité.



Le parquet n’a pas communiqué publiquement de qualification détaillée supplémentaire au-delà de la mise en examen pour viol. Dans la version initiale des plaintes, la circonstance de « viol par administration de substances » avait été évoquée. Elle n’a toutefois pas été retenue à ce stade dans la mise en examen, selon les éléments relayés par la défense.

Une défense qui conteste les accusations

L’avocat d’Illan Castronovo conteste l’ensemble des accusations formulées par les deux plaignantes. Il affirme que les faits décrits ne correspondent pas à la qualification retenue et souligne que son client réfute toute implication dans les faits dénoncés.

Dans ce type de procédure, la mise en examen permet au juge d’instruction de poursuivre les investigations à charge et à décharge, notamment par de nouvelles auditions et expertises. La durée de l’enquête dépend des actes demandés par les parties et du rythme fixé par la juridiction.

Des affaires similaires déjà médiatisées dans la téléréalité

Plusieurs personnalités issues de la téléréalité ont déjà été citées dans des affaires judiciaires ces dernières années en France. Des noms comme Julien Bert ont été associés à des procédures distinctes portant notamment sur des violences conjugales. D’autres figures du milieu ont également été mises en cause ou entendues dans des enquêtes liées à des accusations de violences sexuelles ou de comportements abusifs, sans que les issues judiciaires soient toujours identiques.

Le secteur de la téléréalité et des influenceurs fait régulièrement l’objet de procédures impliquant des personnalités publiques très exposées sur les réseaux sociaux, ce qui contribue à la médiatisation rapide de ce type d’affaires. L’information judiciaire concernant Illan Castronovo se poursuit désormais sous l’autorité du juge d’instruction, qui devra décider des suites à donner à l’issue des investigations.