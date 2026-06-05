L'Iran rejette une rencontre entre Trump et le guide suprême Montana Khamenei

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a exclu la possibilité d’une rencontre entre le président américain Donald Trump et le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei. Cette déclaration a été diffusée jeudi à l’occasion d’une interview accordée à la chaîne libanaise Al-Mayadeen, au lendemain de propos tenus par le dirigeant américain sur une éventuelle entrevue avec le responsable iranien.

L’hypothèse d’un face-à-face entre les deux hommes a été évoquée par Donald Trump lors d’un entretien accordé au New York Post. Le président américain y avait indiqué qu’il souhaiterait rencontrer Mojtaba Khamenei alors que les discussions entre Washington et Téhéran peinent à produire des avancées durables sur les principaux dossiers régionaux.

Téhéran rejette l’idée d’une rencontre

Interrogé sur cette perspective, Abbas Araghchi a affirmé avoir pris connaissance des déclarations du président américain relayées par la presse. Le chef de la diplomatie iranienne a toutefois estimé qu’une telle initiative ne correspondait pas à la réalité actuelle des relations entre les deux pays.

« Je pense que nous devons être réalistes », a déclaré Abbas Araghchi sur Al-Mayadeen, écartant ainsi la possibilité d’une rencontre entre Donald Trump et Mojtaba Khamenei. Cette prise de position intervient alors que les relations entre Washington et Téhéran demeurent marquées par de profondes divergences sur plusieurs dossiers, notamment les sanctions économiques et les questions de sécurité régionale.

Les discussions sur le nucléaire se poursuivent

Malgré ces tensions, les échanges indirects entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent depuis plusieurs mois. Plusieurs cycles de négociations ont été organisés sous médiation omanaise afin de tenter de rapprocher les positions des deux parties sur le programme nucléaire iranien.

Ces discussions visent notamment à trouver un terrain d’entente sur les activités d’enrichissement d’uranium de l’Iran et sur l’allègement éventuel de certaines sanctions imposées par Washington. Aucun accord définitif n’a toutefois été annoncé à ce stade.

Les déclarations d’Abbas Araghchi illustrent les réserves persistantes de Téhéran à l’égard d’une normalisation politique rapide avec les États-Unis, alors même que les canaux diplomatiques indirects restent ouverts.

Aucun changement annoncé dans le calendrier diplomatique

Ni Washington ni Téhéran n’ont annoncé de modification du processus de négociation en cours à la suite de cet échange public. Les pourparlers indirects menés avec l’appui d’Oman demeurent, pour l’heure, le principal cadre de dialogue entre les deux pays.

La poursuite ou non de ces discussions devrait constituer l’une des prochaines étapes observées par les diplomaties impliquées dans le dossier nucléaire iranien.