Mali : ce qui s’est passé lors de l’opération des FAMa et de l’Africa Corps près de Niono

Les Forces armées maliennes (FAMa) et l’Africa Corps, structure relevant du ministère russe de la Défense, ont mené le 29 mai une opération près de Niono, dans la région de Ségou. L’intervention a abouti à la neutralisation d’un groupe présenté comme terroriste, selon une annonce rendue publique le lendemain par l’Africa Corps.

L’organisation russe a indiqué que ses éléments et les militaires maliens participaient à une mission de reconnaissance et de recherche lorsqu’ils ont repéré le groupe armé. D’après le communiqué, les individus visés auraient tenté de se soustraire au contact avec les forces engagées après leur détection.

Du matériel saisi lors de l’intervention

Selon les informations communiquées par les FAMa et relayées par l’Africa Corps, l’opération a également permis la découverte et la destruction d’une cache utilisée par les combattants. Les forces engagées affirment avoir récupéré plusieurs équipements au cours de l’intervention. Parmi les objets saisis figurent des moyens de communication, un véhicule de type pick-up ainsi que des gilets pare-balles.

« Lors d’une opération conjointe de reconnaissance et de recherche menée dans la zone de Niono, un groupe de terroristes a été repéré », a indiqué l’Africa Corps dans son communiqué publié le 30 mai.

Aucun bilan chiffré concernant les personnes neutralisées n’a été communiqué dans les informations rendues publiques.

Des opérations déjà menées à Ségou et Mopti

Cette action intervient après plusieurs opérations annoncées ces dernières semaines par les autorités maliennes et leurs partenaires russes. Quelques semaines auparavant, les FAMa et l’Africa Corps avaient fait état de la destruction d’un camp attribué au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) dans la région de Ségou. Selon les informations diffusées à l’époque, le site avait été localisé grâce à des moyens de reconnaissance aérienne avant d’être ciblé.

Au début du mois de mai, une autre opération conjointe avait été signalée dans la région de Mopti. Les forces engagées avaient alors indiqué avoir visé un campement présenté comme utilisé par des combattants affiliés au JNIM.

Une présence renforcée dans le centre du Mali

Niono se situe dans une zone régulièrement concernée par les opérations de sécurisation conduites par les forces maliennes. La région de Ségou constitue l’un des secteurs où les autorités mènent des actions visant à limiter les déplacements des groupes armés et à perturber leurs capacités logistiques.

À ce stade, aucune information supplémentaire n’a été communiquée par les FAMa ou l’Africa Corps sur d’éventuelles opérations de poursuite ou sur l’exploitation du matériel récupéré lors de l’intervention du 29 mai.