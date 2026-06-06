Mondial 2026 : après les fans africains, Trump s'en prend aux Écossais

Des supporters écossais qui prévoyaient de se rendre aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026 ont découvert ces derniers jours que leur autorisation électronique de voyage (ESTA) avait été suspendue ou révoquée. La situation touche des membres de la Tartan Army qui avaient déjà réservé leurs billets d’avion, leurs hébergements et, pour certains, leurs places pour les matchs du tournoi.

Selon plusieurs témoignages rapportés par la presse britannique, des supporters ayant obtenu une approbation préalable de leur ESTA ont vu leur statut modifié à quelques jours du début de la compétition. Certains affirment avoir engagé plusieurs milliers de livres sterling dans la préparation de leur déplacement vers les États-Unis.

Des autorisations de voyage retirées avant le tournoi

Les personnes concernées indiquent avoir reçu une notification signalant que leur autorisation n’était plus valide ou qu’un nouvel examen de leur dossier était en cours. Cette évolution compromet leur participation au Mondial alors que les préparatifs étaient déjà finalisés.

Interrogé par le quotidien britannique The Times, le Département américain de la Sécurité intérieure (DHS) a rappelé que les demandes ESTA peuvent faire l’objet de vérifications permanentes, même après leur approbation initiale. L’administration américaine indique que des informations nouvelles ou des incohérences constatées lors des contrôles peuvent conduire à une suspension ou à une révocation de l’autorisation.

Pour les supporters concernés, cette décision implique désormais d’engager en urgence des démarches consulaires ou de renoncer à leur voyage.

Les supporters africains déjà confrontés à des obstacles

Cette affaire intervient alors que les conditions d’accès aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026 avaient déjà suscité des inquiétudes dans plusieurs pays africains.

Fin 2025, l’administration du président Donald Trump a étendu certaines restrictions de voyage à plusieurs États, dont le Sénégal et la Côte d’Ivoire, deux pays qualifiés pour la compétition. En effet, des supporters du Sénégal et de la Côte d’Ivoire avaient déjà vu leurs projets de déplacement vers le Mondial compromis par les restrictions d’entrée décidées par l’administration Trump.

Une inquiétude qui dépasse désormais les pays visés par les restrictions

Le cas des supporters écossais montre que les difficultés d’entrée aux États-Unis ne concernent pas uniquement les ressortissants des pays soumis à des restrictions migratoires spécifiques. Les personnes touchées disposent pourtant de la possibilité habituelle de voyager via le programme ESTA, réservé aux citoyens de plusieurs pays partenaires de Washington.

À quelques jours du lancement du Mondial 2026, plusieurs supporters écossais attendent désormais une clarification de leur situation administrative afin de savoir s’ils pourront rejoindre les États-Unis pour assister aux rencontres de leur sélection.