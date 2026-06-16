Mondial 2026 : bagarre entre supporters algériens et argentins en plein New York

Des tensions ont éclaté mardi 16 juin à Times Square, à New York, entre des supporters de l’équipe d’Algérie et des fans de la sélection argentine quelques heures avant leur rencontre de Coupe du monde. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des groupes de personnes se bousculant et échangeant des coups dans l’un des lieux les plus fréquentés de Manhattan.



L’incident serait survenu avant le premier match de l’Argentine, tenante du titre, face à l’Algérie. Les circonstances précises de l’altercation n’ont pas été officiellement détaillées et aucun bilan des éventuels blessés ou interpellations n’avait été communiqué dans l’immédiat.

Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux

Les séquences partagées en ligne ont rapidement suscité de nombreuses réactions parmi les amateurs de football. Plusieurs internautes ont fait part de leur étonnement, alors qu’aucun affrontement majeur entre supporters de nations différentes n’avait été signalé depuis le début du tournoi organisé aux USA, au Canada et au Mexique.

La Fédération internationale de football (FIFA), organisatrice de la compétition, a mis en place pour cette édition un dispositif de sécurité renforcé autour des stades et des zones de rassemblement des supporters. Les autorités locales américaines assurent également la gestion de la sécurité dans les espaces publics accueillant les visiteurs.

Les incidents entre supporters restent un phénomène récurrent

Les grands rendez-vous sportifs donnent régulièrement lieu à des tensions entre groupes de supporters. Les rivalités entre équipes, la forte charge émotionnelle des rencontres ou encore les provocations entre fans peuvent parfois déboucher sur des incidents, même si ceux-ci impliquent généralement une minorité de personnes.

Ces dernières années, plusieurs compétitions internationales et finales nationales ont été marquées par des affrontements en marge des rencontres. La majorité des supporters se déplacent toutefois dans un esprit festif, comme l’ont montré les premiers jours du Mondial 2026 à travers les trois pays hôtes.

L’Argentine débute la défense de son titre contre l’Algérie

L’Argentine doit affronter l’Algérie dans la nuit du mercredi 17 juin au stade Arrowhead, à Kansas City. Les organisateurs espèrent que l’attention se portera désormais sur le terrain, alors que les champions du monde en titre lancent leur campagne avec l’objectif de conserver leur couronne acquise en 2022.