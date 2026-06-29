Mondial 2026 : Drake gagne plus d'un million de dollars en pariant sur le Canada

Un pari de 770 000 dollars, une victoire du Canada face à l’Afrique du Sud et un gain dépassant le million de dollars. Drake a une nouvelle fois fait parler de lui pendant la Coupe du monde 2026 en remportant un pari spectaculaire après le succès 1-0 de la sélection canadienne en seizièmes de finale. Le rappeur a lui-même dévoilé les détails de sa mise sur ses réseaux sociaux.

Le rappeur canadien Aubrey Drake Graham, connu sous le nom de Drake, avait annoncé avant la rencontre avoir engagé 770 000 dollars sur une victoire de son pays contre les Bafana Bafana. Le ticket de pari, partagé sur son compte officiel, indiquait un paiement potentiel de 1 001 000 dollars, soit un bénéfice net d’environ 231 000 dollars une fois la mise initiale déduite.

La rencontre a finalement tourné à l’avantage du Canada, vainqueur 1-0 de l’Afrique du Sud, validant ainsi le pari de l’artiste.

Un défi lancé après des échanges avec Black Coffee

Avant le coup d’envoi, Drake avait expliqué que cette mise exceptionnelle trouvait son origine dans des échanges avec le DJ et producteur sud-africain Black Coffee, fervent supporter de la sélection de son pays.

En publiant une capture de son pari sur la plateforme de paris en cryptomonnaies Stake, le rappeur a accompagné son message d’une courte phrase : « @realblackcoffee n’arrêtait pas de me chambrer en messages privés. J’ai donc décidé d’augmenter la mise »

Cette publication a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où les paris sportifs de Drake suscitent régulièrement de nombreuses réactions. L’artiste est en effet réputé pour engager des sommes importantes sur des événements sportifs, qu’il s’agisse de football, de basketball, de boxe ou encore de sports de combat.

Une réputation construite sur des mises spectaculaires

Ce nouveau gain intervient après une période beaucoup moins favorable pour la star canadienne. En juin 2025, Drake avait révélé avoir perdu plus de 8 millions de dollars en un mois, tout en expliquant avoir misé plus de 124 millions de dollars sur différents événements sportifs. Cette déclaration avait illustré l’ampleur de son activité dans l’univers des paris.

Ses succès comme ses échecs alimentent régulièrement les discussions autour de la fameuse « malédiction de Drake », une expression populaire selon laquelle les équipes ou sportifs soutenus par le rappeur connaîtraient souvent une contre-performance. Plusieurs de ses paris très médiatisés se sont toutefois soldés par des gains importants, comme celui enregistré après la qualification du Canada.

Le paiement total de 1 001 000 dollars annoncé pour ce pari correspond au montant versé par la plateforme, incluant la mise de départ de 770 000 dollars. Le bénéfice réalisé par Drake s’élève ainsi à un peu plus de 231 000 dollars.

Grâce à son succès contre l’Afrique du Sud, le Canada poursuit son parcours dans la Coupe du monde 2026 et disputera son prochain match à élimination directe en huitièmes de finale, tandis que la performance sportive de la sélection canadienne restera également associée à l’un des paris les plus médiatisés du tournoi.