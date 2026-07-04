Mondial 2026 : Maroc – Canada (3-0), les Lions de l'Atlas éliminent le pays hôte et rejoignent les quarts

Le score aurait pu rester nul et vierge pendant une heure : il s’est finalement gonflé jusqu’au 3-0 en faveur du Maroc, ce samedi 4 juillet 2026 au NRG Stadium de Houston, lors du tout premier huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Un doublé d’Azzedine Ounahi et un but de Soufiane Rahimi ont scellé l’élimination du Canada, pays coorganisateur du tournoi, selon les informations rapportées par la FIFA et Radio-Canada.

Un scénario qui bascule dès le retour des vestiaires

La première période avait pourtant tourné à l’avantage des Canadiens. Portés par Tani Oluwaseyi, auteur d’un tir à bout portant repoussé par la jambe du gardien marocain, puis par Jonathan David, les hommes de Jesse Marsch avaient dominé les statistiques offensives sans parvenir à convertir leur pression en but. Le Maroc, privé dès la 22e minute de son meilleur buteur du tournoi Ismael Saibari (sorti sur blessure et remplacé par Rahimi), avait davantage subi le jeu, se contentant de conserver le ballon.

Le scénario s’est inversé à la 50e minute. Sur un coup franc excentré, Achraf Hakimi a surpris toute la défense canadienne en écartant le ballon vers l’entrée de la surface plutôt que de centrer dans la mêlée. Ounahi a alors décoché une frappe du droit à ras de terre, plaquée au poteau, laissant Maxime Crépeau immobile. Le milieu marocain a doublé la mise à la 82e minute, concluant une action collective initiée par Brahim Díaz, avant que Rahimi n’inscrive le troisième but dans le temps additionnel pour sceller le score.

Le parcours des deux équipes avant ce choc

Avant d’en arriver là, les deux sélections avaient suivi des routes différentes. Le Maroc, issu du groupe C, avait accroché le Brésil (1-1), puis enchaîné deux victoires contre l’Écosse et Haïti (4-2, avec des buts de Hakimi, Saibari, Rahimi et Gessime Yassine), pour terminer deuxième avec 7 points. Il avait ensuite créé la sensation en seizièmes de finale en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but (1-1, 3-2 t.a.b.).

De son côté, le Canada, dans le groupe B, avait fait match nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) puis battu le Qatar, avant de s’incliner face à la Suisse (2-1) lors de la dernière journée. Deuxième du groupe avec 4 points, l’équipe hôte avait ensuite décroché sa toute première victoire en phase à élimination directe de son histoire, face à l’Afrique du Sud (1-0) en seizièmes. C’est donc avec cet historique en tête que Mohamed Ouahbi, le sélectionneur marocain, avait prévenu avant la rencontre : « Personne ne nous arrêtera. »

Un adversaire européen en ligne de mire

La victoire marocaine confirme la dynamique amorcée depuis la demi-finale historique du Qatar 2022, où les Lions de l’Atlas avaient déjà éliminé une nation européenne de poids. Elle intervient également quatre ans après un précédent affrontement entre les deux sélections lors du Mondial 2022, où le Maroc s’était déjà imposé 2-1 en phase de groupes — une statistique qui allonge son invincibilité face aux Canadiens en Coupe du monde.

Le Maroc connaîtra son prochain adversaire à l’issue du choc entre la France et le Paraguay, programmé le même jour à 23 heures. Le quart de finale se disputera le 9 juillet à Foxborough, avec en ligne de mire une possible revanche de la demi-finale de 2022, perdue 2-0 face aux Bleus.