Mondial 2026 : la FIFA désigne la Côte d'Ivoire comme l'équipe la plus jeune du tournoi

La Fédération internationale de football association (FIFA) a présenté la Côte d’Ivoire comme la sélection la plus jeune de la Coupe du monde 2026. L’annonce a été faite le 14 juin sur le compte officiel FIFA World Cup sur le réseau social X, alors que les Éléphants s’apprêtaient à entrer en lice dans la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Avec une moyenne d’âge de 25,8 ans, l’effectif ivoirien occupe la première place de ce classement établi par l’instance mondiale du football. Dans son message, la FIFA a qualifié la sélection ivoirienne d’équipe la plus jeune du tournoi, qui réunit pour la première fois 48 nations.

Une génération emmenée par plusieurs joueurs de moins de 25 ans

Selon les données relayées par la FIFA, l’effectif dirigé par le sélectionneur Emerse Faé repose sur un groupe particulièrement jeune. Yan Diomande, attaquant né le 14 novembre 2006, est le plus jeune élément convoqué dans l’équipe.

Autour de lui figurent plusieurs joueurs évoluant dans les championnats européens, dont Bazoumana Touré, Christ Inao Oulai, Evann Guessand, Guela Doué, Amad Diallo, Mohamed Koné, Oumar Diakité, Elye Wahi, Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny et Ousmane Diomande. Tous n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans.

La jeunesse de cet effectif contraste avec celle de plusieurs sélections habituées aux grandes compétitions internationales et témoigne du renouvellement engagé ces dernières années au sein du football ivoirien.

Un Mondial lancé depuis quelques jours

La Coupe du monde 2026 a débuté il y a quelques jours avec une formule inédite à 48 équipes. Cette édition est organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis, une première dans l’histoire de l’épreuve.

Les Éléphants font leur retour sur la scène mondiale après plusieurs années d’absence. Leur présence intervient également dans la foulée de leur sacre continental à la Coupe d’Afrique des nations remportée en 2024 sur leur sol.

L’annonce de la FIFA est intervenue à la veille de l’entrée en compétition de la sélection ivoirienne, appelée à se mesurer aux autres formations du groupe E au cours de la phase de poules.

Un effectif jeune sous les projecteurs

En mettant en avant la moyenne d’âge de la Côte d’Ivoire, la FIFA attire l’attention sur l’un des groupes les plus jeunes engagés dans cette Coupe du monde. L’instance n’a toutefois pas établi de lien entre cette caractéristique et les performances sportives attendues durant le tournoi.

Les prochains matches de la phase de groupes permettront désormais d’évaluer le parcours de cette sélection ivoirienne, dont la jeunesse a déjà été remarquée par l’organisation du Mondial.