Mondial 2026 : la France mène face au Sénégal (1-0), Mbappé brise la résistance des Lions (en cours)

La France mène le Sénégal 1-0 ce mardi 16 juin au Stade de New York/New Jersey, dans le cadre de la première journée du Groupe I de la Coupe du Monde 2026. Le match est toujours en cours. Trouvé sur une passe lumineuse de Michael Olise, Kylian Mbappé a envoyé une frappe croisée à ras de terre qui a trompé Edouard Mendy pour ouvrir le score en seconde période, après une première mi-temps largement dominée par les Lions de la Téranga.

La Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique jusqu’au 19 juillet, en est à sa première semaine de compétition. L’équipe de France fait ses débuts après cinq jours de compétition, dans ce qui constitue, comme en 2002, son match d’ouverture face au Sénégal — une équipe qui avait alors infligé aux Bleus une défaite 1-0 retentissante. Le Sénégal se présente comme un adversaire relevé, 16e nation au classement Fifa.

Une première période à l’avantage du Sénégal

Les quarante-cinq premières minutes ont contredit la hiérarchie sur le papier. La France de Didier Deschamps, alignée en 4-2-3-1 avec Mbappé en pointe soutenu par Dembélé, Olise et Doué, a cherché à peser offensivement mais s’est heurtée à un bloc sénégalais compact et physique. À la mi-temps, le Sénégal affichait un xG de 0,47 contre seulement 0,2 pour les Bleus, qui n’avaient cadré qu’une seule frappe.

À la 25e minute, Nicolas Jackson a trouvé le montant droit de Mike Maignan d’une frappe du gauche, le ballon rebondissant sur le dos du gardien avant de sortir. Juste avant le coup de sifflet, Ismaïla Sarr, seul face au but après un centre de Sadio Mané, a mis sa frappe au-dessus, surpris de recevoir le ballon. Les deux plus grosses occasions de la période sont sénégalaises.

Mbappé débloque la situation, les Lions cherchent l’égalisation

La France a finalement trouvé la faille en seconde période après un penalty refusé, Mbappé concluant sur une passe d’Olise d’une frappe croisée à ras de terre. Le capitaine des Bleus, à un but du record de buts en sélection française et à 12 réalisations en Coupe du monde, soit quatre de moins que le recordman Miroslav Klose, a su être décisif au moment où son équipe en avait le plus besoin.

Le Sénégal, qui a montré tout au long de ce match une solidité défensive et une réelle capacité à inquiéter la défense française, pousse pour revenir au score. Les Lions sous Pape Thiaw sont réputés pour leurs performances en seconde période : lors des qualifications, ils avaient notamment renversé l’Angleterre à l’extérieur en rentrant des vestiaires, s’imposant 3-1 après avoir été menés.

La fin du match sera décisive pour le Groupe I

Le résultat final de cette rencontre aura des implications directes sur l’équilibre du Groupe I, qui comprend également la Norvège d’Erling Haaland et le vainqueur des barrages intercontinentaux entre l’Irak, la Bolivie et le Suriname. Les deux premiers du groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes des douze poules, seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Le coup de sifflet final est attendu.