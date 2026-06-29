Mondial 2026 : un mort lors d'une fusillade sur un site de fan zone à San Jose

Une soirée de Coupe du monde a viré au drame ce week-end à San Pedro Square, dans le centre de San Jose. Un homme est mort et un second a été grièvement blessé dans une fusillade survenue dimanche sur ce site habituellement transformé en zone de retransmission géante pour le Mondial. La police de San Jose a confirmé le bilan sur le réseau social X et ouvert une enquête pour homicide.

Une fusillade en dehors des heures de diffusion

Aucun match n’était diffusé au moment des tirs. La seule rencontre du jour s’était achevée vers 14 heures, plusieurs heures avant l’incident. San Pedro Square fait partie des dizaines de fan zones installées dans la baie de San Francisco depuis le début du tournoi, où des écrans géants attirent des foules nombreuses pour suivre les matchs en plein air.

La police a précisé qu’une des deux victimes est décédée sur place, tandis que l’autre a été transportée vers un hôpital local avec des blessures jugées potentiellement mortelles. Plusieurs rues autour de la place ont été fermées à la circulation le temps des constatations, et les bars du secteur ont fermé leurs portes par mesure de précaution.

Une scène bouclée par un important dispositif policier

Un journaliste de Reuters présent sur les lieux a observé un déploiement massif de véhicules de police ainsi que l’évacuation d’une victime sur un brancard, le corps partiellement recouvert d’un drap. Une employée de la sécurité du site, qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement, a décrit l’état du blessé avant son transport : « La personne gémissait encore, il y avait du sang autour du cou et du haut du dos. »

Selon cette même source, les forces de l’ordre ont multiplié les échanges avec le personnel de sécurité et plusieurs témoins présents au moment des faits. Aucun mobile n’a été communiqué par les autorités à ce stade, ni aucune piste sur un ou plusieurs suspects.

Une zone très fréquentée pendant le tournoi

San Pedro Square avait accueilli quelques jours plus tôt des rassemblements massifs, notamment lors de la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay le 12 juin. La baie de San Francisco a déjà été le théâtre de cinq matchs du Mondial, le plus récent étant un huitième de finale disputé mercredi entre la Bosnie et les co-organisateurs américains.

La région avait renforcé ses dispositifs de sécurité autour des zones de retransmission depuis le début de la compétition, face à l’afflux de supporters dans les espaces publics du centre-ville. L’enquête de la police de San Jose doit désormais déterminer les circonstances précises de la fusillade et établir si elle est liée ou non à l’activité du fan zone.