Face aux frappes ukrainiennes, Poutine assure que la Russie relèvera les défis

La guerre s’invite désormais jusque dans les réserves de carburant russes. Vladimir Poutine a reconnu dimanche l’existence d’une pénurie limitée provoquée par les frappes de l’Ukraine contre les infrastructures énergétiques de la Russie, selon des déclarations diffusées par le Kremlin. Le président russe affirme toutefois que le pays dispose des moyens nécessaires pour faire face à cette nouvelle pression.

Les conséquences des attaques ukrainiennes sur le territoire russe sont désormais reconnues au plus haut niveau de l’État. Dans un entretien diffusé dimanche par le Kremlin, Vladimir Poutine a admis l’existence d’une pénurie limitée de carburant, conséquence des frappes visant les infrastructures pétrolières et énergétiques du pays. Il a toutefois estimé que la situation restait sous contrôle et a assuré que les autorités prendraient les mesures nécessaires pour garantir l’approvisionnement des régions concernées.

« Nous observons actuellement une certaine pénurie, mais elle n’est pas critique », a déclaré le chef de l’État russe, précisant que les priorités du gouvernement étaient désormais de renforcer les capacités de défense antiaérienne et de sécuriser les livraisons de carburant, notamment vers la Crimée.

Les infrastructures énergétiques sous pression

Depuis plusieurs mois, l’Ukraine intensifie ses frappes de longue portée contre des raffineries, dépôts de carburant et autres installations stratégiques situés en Russie. Ces opérations, menées au moyen de drones et de missiles développés par l’industrie de défense ukrainienne, visent à perturber les capacités logistiques et énergétiques de Moscou.

Les autorités russes reconnaissent que ces attaques provoquent des perturbations dans certaines régions. Vendredi, la Crimée, annexée par Moscou en 2014 mais considérée par la communauté internationale comme un territoire ukrainien occupé, a été placée en situation d’urgence. Les autorités locales y ont suspendu temporairement la vente de carburant aux particuliers et instauré des coupures d’électricité afin de gérer les conséquences des frappes.

Ces mesures illustrent les difficultés rencontrées pour maintenir un approvisionnement régulier alors que plusieurs installations énergétiques ont été endommagées au cours des dernières semaines.

Moscou promet une réponse

Quelques heures avant la diffusion de son entretien, Vladimir Poutine s’était exprimé devant le congrès de Russie Unie, réuni en préparation des élections législatives prévues en septembre. À cette occasion, il a affirmé que les autorités prendraient toutes les dispositions nécessaires pour protéger le territoire russe et les infrastructures jugées sensibles.

Le président russe a qualifié les frappes ukrainiennes d’attaques terroristes contre le territoire national et a réaffirmé la volonté de son gouvernement de poursuivre le renforcement des dispositifs de défense. Les déclarations interviennent alors que les attaques de longue portée de Kiev se multiplient, touchant des sites de plus en plus éloignés de la ligne de front.

Une campagne ukrainienne qui gagne en intensité

Cette reconnaissance officielle intervient quelques semaines après une attaque de drones ayant visé la raffinerie de Kapotnia, près de Moscou, l’une des principales installations alimentant la capitale russe en produits pétroliers. Cette opération, survenue à la mi-juin 2026, avait déjà alimenté les inquiétudes sur les capacités d’approvisionnement du pays.

Au fil des mois, l’Ukraine a progressivement étendu le rayon d’action de ses moyens de frappe afin d’atteindre des objectifs stratégiques situés loin des combats terrestres. Cette évolution oblige désormais les autorités russes à adapter leur dispositif de protection des infrastructures critiques tout en maintenant les chaînes d’approvisionnement.

À l’approche des élections législatives de septembre, le Kremlin devra concilier le renforcement de la sécurité intérieure avec la gestion des conséquences économiques et logistiques provoquées par la poursuite des frappes ukrainiennes sur le territoire russe.