Face aux frappes ukrainiennes, Poutine assure que la Russie relèvera les défis

La guerre s’invite désormais jusque dans les réserves de carburant russes. Vladimir Poutine a reconnu dimanche l’existence d’une pénurie limitée provoquée par les frappes de l’Ukraine contre les infrastructures énergétiques de la Russie, selon des déclarations diffusées par le Kremlin. Le président russe affirme toutefois que le pays dispose des moyens nécessaires pour faire face à cette nouvelle pression.
Les conséquences des attaques ukrainiennes sur le territoire russe sont désormais reconnues au plus haut niveau de l’État. Dans un entretien diffusé dimanche par le Kremlin, Vladimir Poutine a admis l’existence d’une pénurie limitée de carburant, conséquence des frappes visant les infrastructures pétrolières et énergétiques du pays. Il a toutefois estimé que la situation restait sous contrôle et a assuré que les autorités prendraient les mesures nécessaires pour garantir l’approvisionnement des régions concernées.
« Nous observons actuellement une certaine pénurie, mais elle n’est pas critique », a déclaré le chef de l’État russe, précisant que les priorités du gouvernement étaient désormais de renforcer les capacités de défense antiaérienne et de sécuriser les livraisons de carburant, notamment vers la Crimée.
Les infrastructures énergétiques sous pression
Depuis plusieurs mois, l’Ukraine intensifie ses frappes de longue portée contre des raffineries, dépôts de carburant et autres installations stratégiques situés en Russie. Ces opérations, menées au moyen de drones et de missiles développés par l’industrie de défense ukrainienne, visent à perturber les capacités logistiques et énergétiques de Moscou.
Les autorités russes reconnaissent que ces attaques provoquent des perturbations dans certaines régions. Vendredi, la Crimée, annexée par Moscou en 2014 mais considérée par la communauté internationale comme un territoire ukrainien occupé, a été placée en situation d’urgence. Les autorités locales y ont suspendu temporairement la vente de carburant aux particuliers et instauré des coupures d’électricité afin de gérer les conséquences des frappes.
Ces mesures illustrent les difficultés rencontrées pour maintenir un approvisionnement régulier alors que plusieurs installations énergétiques ont été endommagées au cours des dernières semaines.
Moscou promet une réponse
Quelques heures avant la diffusion de son entretien, Vladimir Poutine s’était exprimé devant le congrès de Russie Unie, réuni en préparation des élections législatives prévues en septembre. À cette occasion, il a affirmé que les autorités prendraient toutes les dispositions nécessaires pour protéger le territoire russe et les infrastructures jugées sensibles.
Le président russe a qualifié les frappes ukrainiennes d’attaques terroristes contre le territoire national et a réaffirmé la volonté de son gouvernement de poursuivre le renforcement des dispositifs de défense. Les déclarations interviennent alors que les attaques de longue portée de Kiev se multiplient, touchant des sites de plus en plus éloignés de la ligne de front.
Une campagne ukrainienne qui gagne en intensité
Cette reconnaissance officielle intervient quelques semaines après une attaque de drones ayant visé la raffinerie de Kapotnia, près de Moscou, l’une des principales installations alimentant la capitale russe en produits pétroliers. Cette opération, survenue à la mi-juin 2026, avait déjà alimenté les inquiétudes sur les capacités d’approvisionnement du pays.
Au fil des mois, l’Ukraine a progressivement étendu le rayon d’action de ses moyens de frappe afin d’atteindre des objectifs stratégiques situés loin des combats terrestres. Cette évolution oblige désormais les autorités russes à adapter leur dispositif de protection des infrastructures critiques tout en maintenant les chaînes d’approvisionnement.
À l’approche des élections législatives de septembre, le Kremlin devra concilier le renforcement de la sécurité intérieure avec la gestion des conséquences économiques et logistiques provoquées par la poursuite des frappes ukrainiennes sur le territoire russe.
12 réflexions au sujet de “Face aux frappes ukrainiennes, Poutine assure que la Russie relèvera les défis”
🙂 🙂 🙂 🙂 P.T. de rire !
Tout ça pour quelques litres d’essence déversés dans « des champs de patates » 🙂 🙂
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(@_@)
TU SAIS QUE TU ES LE SEUL à TE COMPRENDRE ?
Tu sais que c’est l’antichambre de la folie ?
Zézésky bombarde avec des fake et des menaces en tout genre.
Si on écoute la propagande otanienne, l’Ukraine a passé l’épaule, c’est une question de mois (et de quelques milliards) pour que la Russie capitule « aux conditions de Kiev »
Si on écoute la propagande russe, le front avance lentement mais surement. Tout est sous contrôle
Plus le temps passe, plus les discours divergent ! La polarisation est totale. Les chances d’une paix durable s’amenuisent.
Ce n’est pas l’Ukraine qui mène ces frappes mais les mercenaires des pays de l’otan. Notez que ces frappes ont commencé après l’échec de Trump et ses vassaux européens face à l’Iran.
Poutine et XI ont aidé l’Iran à tenir tête à Trump et mettre en échec le projet otanien de s’accaparer du pétrole iranien afin d’asphyxier l’économie de la Chine.
Comme l’otan ne peut pas s’en prendre à la Chine, il se venge uniquement sur la Russie qu’il essaye déjà de détruire pour s’octroyer ses richesses.
Si les pays européens s’étaient donnés jusqu’à 2027 pour cesser d’acheter l’essence et le gaz russe, c’est parce qu’ils avaient la promesse de usa de leur fournir le pétrole et gaz iraniens sur lesquels ils pensaient faire main basse après une courte guerre de renversement du régime.
Les choses ont mal tourné et les nations terroristes, gan.gsters sans foi ni loi s’emprennent à la Russie.
Ce qui pense que le troll zelinsky est devenu subitement très offensif n’ont rien compris de se qui se passe. Mais tout ça risque de très mal se terminer ….
« Ce qui pense que le troll zelinsky est devenu subitement très offensif »
Kiev s’efforce d’amener Moscou à la table des négociations en accentuant la pression par des frappes de drones/missiles et une diffusion massive de fausses informations disant que la Russie est à la dérive et que ce serait mieux pour elle de capituler ( 🙂 ben voyons. comme si Poutine ne connaissait pas la situation favorable de son armée).
Ca fait penser à la bataille des Ardennes quand Hitler a lancé une contre-offensive qui n’était rien d’autre que son champ du cygne et qui n’avait aucune chance de fonctionner
Ce n’est pas l’Ukraine qui mène ces frappes mais les mercenaires des pays de l’otan. Notez que ces frappes ont commencé après l’échec de Trump et ses vassaux européens face à l’Iran.
Poutine et XI ont aidé l’Iran à tenir tête à Trump et mettre en échec le projet otanien de s’accaparer du pétrole iranien afin d’asphyxier l’économie de la Chine.
Comme l’otan ne peut pas s’en prendre à la Chine, il se venge uniquement sur la Russie qu’il essaye déjà de détruire pour s’octroyer ses richesses.
Si les pays européens s’étaient donnés jusqu’à 2027 pour cesser d’acheter l’essence et le gaz russe, c’est parce qu’ils avaient la promesse de usa de leur fournir le pétrole et gaz iraniens sur lesquels ils pensaient faire main basse après une courte guerre de renversement du régime.
Les choses ont mal tourné et les nations terroristes, gan.gsters sans foi ni loi s’emprennent à la Russie.
Ce qui pense que le troll zelinsky est devenu subitement très offensif n’ont rien compris de se qui se passe. Mais tout ça risque de très mal se terminer
« Poutine assure que la Russie relèvera les défis »
Facile ! Il en ont encore gros sous la pédale. Kiev est à l’agonie, ce taré de nain barbu a proposé de restreindre les combats à 4 oblasts seulement. MDR ! Il se croit dans la cour de récré le petitout ! Réponse de Poutine : « notre objectif n’est pas de sauver le régime de Kiev ! »
« Au fil des mois, l’Ukraine a progressivement étendu le rayon d’action de ses moyens de frappe afin d’atteindre des objectifs stratégiques situés loin des combats terrestres ».
EXCELLENT … Cela va obliger Poutine à arrêter de chipoter et à sortir la TRES grosse artillerie
Si Poutine hésite à sortir ses gros missiles, c’est parce que s’il aplatit l’Ukraine, il y a un risque que l’OTAN intervienne. Les Russes sont prêts pour une troisième guerre mondiale mais ce n’est pas ce qu’ils souhaitent
« il y a un risque que l’OTAN intervienne »
Le patron de l’OTAN, c’est Trump. Il est à moitié dément et il risque d’écouter des t@rés bellicistes comme Macron. Si Poutine avait en face de lui un type intelligent et rationnel, ce serait plus facile pour lui.
« Les frappes ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes poussent désormais Vladimir Poutine à reconnaître des difficultés d’approvisionnement en carburant »
Cela va surtout forcer Poutine à arrêter de croire que les otano-kiéviens veulent négocier. Ces pseudo négociations, style Anchorage, c’est pour gagner du temps parce que les KIEVIENS SONT DANS LE DUR. Ces négos, c’est simplement une tactique éprouvée depuis Minsk 1 et 2
Poutine doit arrêter de croire les mensonges de Trump et se mettre à travailler sérieusement. De toute façon, l’Occident est en plein délire. Le génral US Hodges vient de déclarer « Un million de Criméens vont-ils mourir ? C’est bien, ce sont les victimes nécessaires ! » Ces types sont des dingues. Non seulemnt ces « Criméens » sont des civils MAIS aux yeux des USA ce sont des UKRAINIENS puisque les USA n’ont pas reconnu l’annexion de 2014 à la Russie. Ces cinglés veulent tuer un million de civils criméens pour libérer la Crimée de l’oppresseur russe ! ! !
Pendant la conquête de l’Amérique du Nord par les oxydentaux, les historiens estiment que la population autochtone globale est passée d’environ 60 à 6 millions. Jusqu’à 90 % de la population a disparu.
Alors tu penses bien que pour un général US, descendant de ces « gentils colons », un million de Criméens c’est de la gnognote.
Mais le plus remarquable, c’est que, comme avec la Russie, Hollywood a réussi à faire passer les « Indiens » pour les méchants ! Le //isme avec la guerre en Ukraine est flagrant : l’OTAN s’étend jusqu’aux frontières de la Russie et c’est la Russie qui est agressive