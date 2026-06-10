Nigeria : l'influenceuse Blessing CEO poursuivie pour escroquerie liée à un faux cancer

Okoro Blessing Nkiruka, connue sous le pseudonyme « Blessing CEO », a comparu ce mercredi 10 juin 2026 devant la Cour fédérale d’Ikoyi, à Lagos, pour une affaire de fraude présumée de 13 millions de nairas (environ 8 000 euros). La Commission économique et financière contre la criminalité (EFCC) lui reproche d’avoir collecté des dons auprès du public en se présentant faussement comme atteinte d’un cancer du sein de stade 4.

L’acte d’accusation déposé par la direction zonale 2 de l’EFCC comprend six chefs, portant sur l’obtention de fonds par fausse déclaration et la rétention de produits d’activités illicites présumées. Selon l’agence antifraude, les charges font suite à plusieurs pétitions déposées par des particuliers et des organisations, dont la Nigeria Cancer Society. En avril 2026, Blessing CEO avait publié une vidéo sur Instagram où elle apparaissait en larmes, cheveux rasés, annonçant un diagnostic de cancer terminal et sollicitant une aide financière pour son traitement. Le document médical présenté à l’appui de cette démarche aurait par la suite été identifié comme falsifié, selon l’EFCC. Elle a plaidé non coupable à l’ensemble des charges.

Troisième dossier pénal en deux jours

La comparution de mercredi intervient moins de vingt-quatre heures après une première audience tenue le 9 juin devant la Cour spéciale des infractions de Lagos, à Ikeja, où Blessing CEO a été mise en accusation pour une fraude immobilière présumée de 69,15 millions de nairas. L’EFCC lui reproche d’avoir perçu ce montant d’une clinique, la Hope Chiropractic Health Clinic Limited, pour un bail de cinq ans sur un bien dont elle n’aurait pas été propriétaire. Ce même jour, la Cour fédérale d’Ikoyi lui a accordé une liberté sous caution de 10 millions de nairas dans un troisième dossier distinct, portant sur une fraude présumée de 36 millions de nairas liée à une autre transaction immobilière.

Une conseillère relationnelle à l’audience de masse

Blessing CEO s’est bâti une audience de plus d’un million d’abonnés sur Instagram en tenant un rôle de conseillère relationnelle aux positions souvent provocatrices sur le mariage, l’infidélité et le divorce. Originaire de l’État d’Ebonyi, dans le sud-est du Nigeria, elle a débuté sa carrière comme enseignante avant de se tourner vers la création de contenus à partir de 2018. Elle se présente comme experte certifiée en relations et santé mentale.

Remise en liberté conditionnelle suspendue

Dans l’affaire du faux cancer, le juge Yelim Bogoro a ordonné le placement de l’accusée sous la garde de l’EFCC. Blessing CEO a ensuite été transférée à la prison de Kirikiri, selon ses propres déclarations publiées sur Instagram : « Cancer drama, 13 million donated and the girl wey say I doctored her result. Pleaded not guilty to all of the charges after spending 26 days in EFCC custody. » L’affaire a été renvoyée au 16 juillet 2026 pour l’examen de la demande de mise en liberté sous caution et l’ouverture du procès.