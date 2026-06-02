Côte d'Ivoire : Apoutchou National condamné à 3 ans de prison pour blanchiment de capitaux

Le Pôle pénal économique et financier d’Abidjan a prononcé ce mardi 2 juin 2026 une peine de trois ans d’emprisonnement ferme à l’encontre de Stéphane Agbré, connu sous le pseudonyme Apoutchou National. L’influenceur et artiste ivoirien a été reconnu coupable de blanchiment de capitaux, à l’issue d’une procédure judiciaire ouverte en novembre 2024.

Une affaire née d’une vidéo virale

Tout commence le 12 novembre 2024, lorsque les autorités interpellent Stéphane Agbré après la diffusion d’une vidéo le montrant en possession d’un sac rempli de liasses de billets. Le Parquet près le Pôle pénal économique et financier ouvre une information judiciaire sur le fondement de la loi n°2023-875 du 23 novembre 2023, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les investigations sont confiées à la Direction de la Police économique et financière ainsi qu’à la Direction de l’Informatique et des Traces technologiques.

Libéré provisoirement en février 2025, Agbré comparaît à l’audience du 24 mars 2026, à l’issue de laquelle le ministère public requiert sept ans d’emprisonnement ferme et une amende de 240 millions de francs CFA. Le tribunal fixe alors le délibéré au 2 juin 2026.

Des peines inférieures aux réquisitions

Le jugement retient une peine inférieure à celle réclamée par le parquet. Condamné à trois ans de prison ferme, Stéphane Agbré écope également d’une amende de 264 millions de francs CFA. Son co-prévenu Akobé Léonel, dit Lionel PCS, a quant à lui été condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme et à la même amende, selon les informations rapportées par 7info.

Les deux prévenus ont été jugés et condamnés en correctionnel pour blanchiment de capitaux. La Côte d’Ivoire figure depuis 2023 sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), organisme international de surveillance des flux financiers suspects.

Les condamnés disposent d’un délai légal pour interjeter appel devant la Cour d’appel d’Abidjan.