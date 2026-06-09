Quatre morts et 24 blessés dans le déraillement du train Warri-Itakpe au Nigeria

Le gouvernement fédéral nigérian a confirmé la mort de quatre personnes et des blessures graves pour 24 autres à la suite du déraillement du train Warri-Itakpe survenu le lundi 8 juin 2026 près d’Agbor, dans l’État du Delta. Les quatre victimes sont deux femmes adultes, un homme adulte et un nourrisson. Selon les premières constatations, quatre wagons se sont renversés et un cinquième a déraillé.

482 personnes à bord

Le convoi transportait 482 personnes au total : 442 passagers et 40 membres d’équipage, personnels de sécurité et prestataires de services. Les opérations de secours, menées avec l’appui de la NEMA, du FRSC et de la police nigériane, ont été conclues à 18h30. Les blessés sont pris en charge dans des établissements médicaux d’Agbor.

Enquête ouverte

Le Bureau nigérian d’enquête sur la sécurité (NSIB) a ouvert une enquête. Son directeur général, Alex Badeh Jr., s’est rendu sur les lieux avec le directeur général de la NRC, Kayode Opeifa. La Chambre des représentants a également réclamé une enquête approfondie et des indemnisations pour les victimes.

Précédent en novembre 2025

Un déraillement avait déjà eu lieu sur le même corridor en novembre 2025, conduisant à la suspension temporaire du service. À l’époque, la NRC avait attribué l’incident à du vandalisme sur les infrastructures ferroviaires et annoncé l’arrestation de deux suspects à Agbor.