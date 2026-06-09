Sans immigration, 400 000 postes resteront vacants en Suisse dans dix ans

Le 14 juin 2026, les Suisses sont appelés aux urnes pour se prononcer sur l’initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions ! », portée par l’Union démocratique du centre (UDC). Le texte prévoit de plafonner la population résidente permanente à 10 millions d’habitants d’ici 2050, avec des mesures contraignantes déclenchées dès 9,5 millions. Un front sans précédent s’est constitué contre ce projet : le Conseil fédéral, le Parlement, l’ensemble des partis à l’exception de l’UDC et de l’Union démocratique fédérale (UDF), les organisations patronales et les syndicats rejettent unanimement le texte.

Patronat et syndicats, une unité rarissime

Le 16 mars 2026 à Berne, les présidents des quatre principales faîtières patronales et syndicales du pays — l’Union patronale suisse (UPS), l’Union suisse des arts et métiers (USAM), l’Union syndicale suisse (USS) et Travail.Suisse — ont tenu une conférence de presse commune pour signifier leur opposition. L’événement est qualifié d’exceptionnel par les observateurs du dialogue social helvétique.

Leur argument central est économique et démographique : la génération des baby-boomers quitte le marché du travail alors que les jeunes actifs ne sont pas assez nombreux pour la relever. Selon les milieux patronaux, l’économie suisse accusera un déficit d’environ 400 000 travailleurs d’ici une décennie. Les secteurs de la santé, de la construction, de la restauration et de l’agriculture sont désignés comme les plus exposés. L’Union patronale suisse souligne que les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les entreprises ne pourraient plus recruter librement dans l’espace UE/AELE si l’initiative était acceptée, en particulier dans les régions rurales.

La menace porte aussi sur les accords bilatéraux : en vertu de la « clause guillotine », une remise en cause de la libre circulation des personnes entraînerait automatiquement la caducité de l’ensemble des Bilatérales I. Le Conseil fédéral chiffre la perte potentielle à 12 % du PIB suisse à terme.

Un vote qui divise alors que l’Europe durcit ses règles migratoires

L’initiative helvétique survient alors que la question migratoire polarise plusieurs démocraties européennes. Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste de Keir Starmer a publié en mai 2025 un livre blanc intitulé Restoring Control Over the Immigration System, qui durcit les conditions d’accès aux visas de travail qualifié, dont le seuil salarial a été relevé à 41 700 livres sterling pour les nouvelles embauches. En France, les débats parlementaires sur la loi immigration ont cristallisé les oppositions entre gauche et droite depuis 2023. Au niveau européen, le Conseil a adopté en février 2026 une liste commune de pays d’origine sûrs, facilitant le rejet accéléré de certaines demandes d’asile.

Les opposants à l’initiative suisse font valoir que la Suisse est, après le Luxembourg, le pays d’Europe le plus dépendant de la main-d’œuvre étrangère : en 2024, 27 % des salariés ne détenaient pas de passeport suisse, et deux tiers des 1,3 million d’emplois créés depuis 2000 ont été occupés par des ressortissants étrangers, selon les données de l’USS.

Un scrutin au résultat incertain

Les derniers sondages publiés par l’institut LeeWas pour 20 Minutes et Tamedia font état d’un résultat serré : 52 % d’intentions de vote favorables à l’initiative, contre 46 % d’opposants, avec un clivage marqué entre la Suisse alémanique, plus acquise au « oui », et la Suisse romande. Les 800 000 ressortissants suisses établis à l’étranger, dont 500 000 dans des pays de l’UE, seraient également affectés : leur liberté de circulation pourrait être compromise si le seuil de 9,5 millions d’habitants venait à être dépassé. Le résultat du vote du 14 juin déterminera si le Conseil fédéral doit engager des négociations avec Bruxelles pour réviser l’accord sur la libre circulation, signé le 2 mars 2026 dans le cadre des Bilatérales III.