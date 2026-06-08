SCAF : Berlin met fin à 100 milliards € de coopération aéronautique franco-allemande

Le chancelier allemand Friedrich Merz a officiellement mis fin, lundi 8 juin 2026, au programme SCAF (Système de combat aérien du futur), le projet d’avion de combat commun lancé en 2017 par Paris et Berlin, auxquels s’était jointe l’Espagne. Merz et le président français Emmanuel Macron se sont entendus pour « ne plus poursuivre la construction d’un avion de combat commun », a confirmé le gouvernement allemand.

La décision avait été transmise par Merz à Macron le 6 juin, en marge du sommet UE-Balkans occidentaux au Monténégro. L’annonce intervient deux jours avant l’ouverture du salon aéronautique de Berlin, l’ILA, où le chancelier doit se rendre mercredi et où les grands industriels du secteur sont attendus.

La rivalité Airbus-Dassault, obstacle insurmontable

Le programme était paralysé depuis des mois par les rivalités industrielles entre Airbus, mandataire de l’Allemagne et de l’Espagne, et Dassault Aviation, chef de file français. Paris et Berlin étaient également confrontés à des exigences opérationnelles divergentes : la France a besoin d’un chasseur capable d’apponter sur un porte-avions de nouvelle génération et d’emporter l’arme nucléaire, ce qui n’entre pas dans les besoins actuels de la Bundeswehr.

En début d’année 2026, Airbus avait ouvert la voie à une solution à deux avions distincts, développés séparément par chaque camp. En février, Merz avait publiquement remis en cause l’utilité du SCAF pour l’Allemagne, sans que les tentatives de médiation entre les deux industriels n’aboutissent.

Dassault en solo, le cloud tactique en suspens

Dassault Aviation développera désormais seul le chasseur de sixième génération français, financé en partie par les plus de quatre milliards d’euros engagés dans le programme Rafale. L’Espagne, troisième partenaire du SCAF, avait de son côté déjà engagé des études nationales parallèles via Airbus et Indra.

Les autres piliers du programme — cloud tactique, drones de combat, systèmes de capteurs — ne sont pas formellement abandonnés. La répartition des responsabilités sur l’architecture du cloud de combat doit être discutée lors du prochain conseil des ministres franco-allemand, attendu le 17 juillet 2026.