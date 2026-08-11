Craignant l'Iran, Trump a été exfiltré d'Air Force One à bord d'un camion en Turquie

Donald Trump a quitté la Turquie dans un dispositif de sécurité pour le moins… inhabituel. Nous sommes le 8 juillet 2026, et le président américain se trouve en Turquie, à Ankara, dans le cadre du sommet de l’OTAN. Alors que les journalistes et plusieurs collaborateurs pensaient voyager avec lui à bord de l’ancien Air Force One, le président américain avait en réalité pris place dans un autre appareil. Selon des informations rapportées par le New York Times et le Washington Post, le changement visait à renforcer la sécurité du président dans un contexte de tensions avec l’Iran. Trump avait auparavant affirmé être une cible prioritaire de Téhéran.

Le départ de Donald Trump se serait en fait déroulé en plusieurs étapes. L’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche était arrivé à Ankara, en Turquie, à bord du nouveau Boeing 747 offert par le Qatar. Pour le trajet du retour, il a utilisé un ancien appareil présidentiel jusqu’à la base de Mildenhall, au Royaume-Uni. Un C-32A de l’armée américaine aurait également été impliqué dans ce dispositif aussi rare qu’unique. Les journalistes présents à bord de l’ancien Air Force One avaient reçu pour consigne de garder les stores baissés pendant le trajet.



Mais pourquoi une telle décision ?

La décision a été prise dans un cadre spécifique, marqué par les vives tensions entre Téhéran et Washington. Juste avant son départ, Trump avait affirmé être une cible prioritaire pour le régime des Mollahs. Résultat, toutes les précautions ont été prises afin d’assurer le départ en toute sécurité du président américain qui a aussi affirmé à plusieurs reprises qu’un plan était en place en cas d’attentat mené par l’Iran à son encontre et de décès.

Le choix de l’ancien appareil présidentiel s’explique aussi par les interrogations autour du nouveau Boeing 747 offert par le Qatar. Entré récemment dans le dispositif présidentiel, l’avion doit encore recevoir plusieurs équipements de sécurité. La presse américaine a notamment évoqué l’absence de certaines capacités défensives présentes sur les anciens appareils.

Trump au centre d’un dispositif particulièrement discret

À son arrivée au Royaume-Uni, Trump est finalement monté à bord du nouvel Air Force One avant de poursuivre son trajet vers les États-Unis. L’opération a permis de maintenir l’incertitude sur l’appareil utilisé par le président pendant toute une partie du voyage. Notons d’ailleurs que quelques semaines plus tard, le nouveau Boeing a d’ailleurs été retiré temporairement du service présidentiel afin de recevoir des améliorations.