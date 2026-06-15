Un bombardier américain B-52 s'écrase en Californie, le bilan humain inconnu

Un bombardier B-52 Stratofortress de l’US Air Force s’est écrasé ce lundi 15 juin 2026 peu après son décollage de la base aérienne d’Edwards, dans le désert Mojave, en Californie. Les équipes de secours sont intervenues dans l’immédiat, mais le sort de l’équipage reste inconnu à ce stade.

L’accident s’est produit à 11h20 (heure locale). Une épaisse colonne de fumée noire, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, a signalé l’impact au sol. La base d’Edwards a confirmé l’événement dans un communiqué publié sur X : « Une urgence est en cours. Des informations supplémentaires seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. » L’aérodrome a été immédiatement fermé, les vols entrants déviés, et l’accès aux visiteurs non accrédités suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Un équipage de cinq personnes dont le sort est incertain

Le B-52 Stratofortress vole normalement avec un équipage de cinq militaires : deux pilotes, un navigateur, un navigateur radar et un officier de guerre électronique. L’US Air Force n’a confirmé ni le nombre exact de personnes à bord au moment du crash, ni d’éventuelles victimes. Le représentant républicain Vince Fong, dont la circonscription couvre la zone, a publié un message appelant à prier pour l’équipage et pour l’ensemble de la communauté d’Edwards.

Un appareil vieillissant toujours en service actif

La base d’Edwards, implantée à environ 160 kilomètres au nord de Los Angeles dans le comté de Kern, est le principal centre d’essais et de développement aéronautique de l’US Air Force. C’est là que le pilote Chuck Yeager a franchi le mur du son pour la première fois en 1947. La 412e Escadre d’essais, qui administre la base, y conduit les évaluations de tous les systèmes d’armement avant leur adoption par l’armée de l’air américaine.

Le B-52 impliqué dans l’accident est l’un des 76 appareils de ce type encore en service dans l’inventaire de l’US Air Force. Entré en service dans les années 1950, le Stratofortress fait l’objet d’un programme de modernisation destiné à le maintenir opérationnel jusqu’aux années 2050. L’armée de l’air américaine n’a pas précisé si l’appareil participait à un vol d’entraînement ou à une mission de test au moment du crash. Une enquête sera ouverte par les autorités militaires compétentes. Aucun calendrier n’a été communiqué pour la reprise des vols depuis la base d’Edwards.