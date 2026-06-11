Un diplomate américain retrouvé mort à Yangon, une Thaïlandaise arrêtée

Un diplomate américain en poste à l’ambassade des États-Unis à Yangon a été retrouvé mort en Birmanie, a confirmé mercredi le département d’État américain. Une ressortissante thaïlandaise a été arrêtée par la police birmane dans le cadre de l’enquête ouverte après le décès.

Les autorités américaines n’ont communiqué ni l’identité du diplomate ni les circonstances exactes de sa mort. Selon les informations disponibles, le département d’État a indiqué ne pas être en mesure de fournir davantage d’informations, invoquant le respect de la vie privée de la famille et des proches du défunt.

Une enquête en cours à Yangon

Selon trois membres de la communauté diplomatique en Birmanie cités par l’Associated Press, la police traiterait l’affaire comme un possible homicide. Ces informations n’ont toutefois pas été confirmées publiquement par les autorités du pays.

D’après ces mêmes interlocuteurs, le diplomate aurait été découvert sans vie il y a environ deux semaines dans un établissement hôtelier situé à proximité de l’ambassade américaine à Yangon. L’hôtel accueille notamment des diplomates, des hommes d’affaires et des résidents étrangers séjournant sur de longues périodes.

La police birmane n’a pour l’heure publié aucun communiqué détaillant l’état de l’enquête ou les éléments ayant conduit à l’interpellation de la ressortissante thaïlandaise.

Les autorités américaines restent discrètes

Washington a adopté une communication limitée sur ce dossier. « Par respect pour la vie privée de la famille et des proches, nous n’avons aucune autre information à communiquer pour le moment », a déclaré le département d’État américain selon nos recoupements d’information.

L’ambassade des États-Unis au Myanmar figure parmi les représentations diplomatiques étrangères opérant dans un environnement sécuritaire particulièrement sensible depuis le coup d’État militaire de février 2021, qui a plongé le pays dans une crise politique et des affrontements persistants entre la junte et plusieurs groupes armés.

Un précédent à Yangon en 2025

Cette affaire intervient un peu plus d’un an après l’assassinat à Yangon de Cho Tun Aung, ancien ambassadeur du Myanmar au Cambodge et ex-général. En mai 2025, celui-ci avait été abattu dans la principale ville du pays. Un groupe de guérilla urbaine avait revendiqué l’attaque, selon les autorités birmanes.

Aucune indication ne permet à ce stade d’établir un lien entre les deux affaires. Les circonstances de la mort du diplomate américain demeurent inconnues et les autorités birmanes n’ont pas encore communiqué sur les résultats préliminaires de leurs investigations.

L’enquête se poursuit tandis que les autorités américaines et birmanes n’ont annoncé aucun calendrier concernant de nouvelles communications officielles sur le dossier.