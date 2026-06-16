Un enseignant coupable du meurtre de son bébé adopté avec son compagnon

Un enseignant britannique a été reconnu coupable du m3urtre d’un nourrisson de 13 mois qu’il avait adopté avec son compagnon. Jamie Varley, 37 ans, a été condamné par le Preston Crown Court pour meurtre, maltraitance et infractions sexuelles impliquant le petit Preston Davey, mort le 27 juillet 2023 à Blackpool. Son compagnon, John McGowan-Fazakerley, 32 ans, a été reconnu coupable d’avoir permis la mort de l’enfant et de plusieurs chefs de maltraitance.

Quarante blessures en quatre mois

Preston avait neuf mois lorsqu’il a été placé chez le couple en avril 2023 dans le cadre d’une procédure d’adoption supervisée. Quatre mois plus tard, Varley et McGowan-Fazakerley l’ont conduit en urgence au Blackpool Victoria Hospital, inconscient et en arrêt cardiaque. Il a été déclaré mort moins d’une heure après son admission.

Varley a d’abord soutenu que l’enfant s’était accidentellement noyé dans son bain. Les experts médicaux ont écarté cette version. L’autopsie a établi une cause de mort violente, et les médecins légistes ont recensé une quarantaine de blessures sur le corps de Preston, dont une fracture jugée non accidentelle. Les preuves numériques produites à l’audience ont également établi des faits d’abus sexuels documentés par Varley lui-même.

Des défaillances institutionnelles à nouveau en question

Le verdict relance au Royaume-Uni le débat sur le contrôle des procédures d’adoption et les lacunes de la protection de l’enfance. En 2020, Star Hobson, 16 mois, avait été tuée à Keighley par la compagne de sa mère, Savannah Brockhill, condamnée à la réclusion à perpétuité. Les services sociaux avaient alors reçu plusieurs alertes de la famille, restées sans suite.

Karen Tonge, du Crown Prosecution Service, a qualifié l’affaire de l’une des plus graves de sa carrière, soulignant que Preston avait été victime de ceux-là mêmes qui avaient la responsabilité de le protéger.

La date d’audience pour la phase de condamnation de Varley et McGowan-Fazakerley devant le Preston Crown Court n’a pas encore été fixée.