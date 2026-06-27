Universités : un établissement africain grimpe dans le classement mondial en 2026

La progression se confirme pour l’enseignement supérieur africain. L’Université du Cap (UCT), en Afrique du Sud, occupe désormais la 122e place mondiale dans le classement U.S. News Best Global Universities 2026-2027, publié le 17 juin. L’établissement conserve ainsi son rang de meilleure université du continent selon ce palmarès centré sur la recherche scientifique.

L’Université du Cap gagne deux places au niveau mondial

Le nouveau classement élaboré par U.S. News & World Report positionne l’Université du Cap au 122e rang mondial, contre la 124e place lors de l’édition précédente. L’université figure ainsi parmi les 5 % des 2 250 établissements évalués à travers le monde.

Cette progression conforte la place de l’établissement sud-africain parmi les principaux pôles de recherche du continent. Le classement s’appuie principalement sur des indicateurs liés à la production scientifique, à la réputation académique, aux publications, aux citations des travaux de recherche ainsi qu’à la coopération internationale entre universités.

À la différence d’autres classements internationaux, il n’accorde pas une place centrale à des critères tels que la qualité de vie étudiante, l’insertion professionnelle des diplômés ou les politiques de développement durable des établissements.

L’Afrique du Sud confirme son leadership continental

Le classement 2026-2027 place deux universités sud-africaines parmi les trois meilleures d’Afrique. Derrière l’Université du Cap figurent l’Université du Caire, en Égypte, puis l’Université du Witwatersrand, également située en Afrique du Sud.

Cette hiérarchie illustre le poids des universités sud-africaines dans la recherche internationale, un domaine où les investissements en infrastructures scientifiques et les collaborations avec des institutions étrangères jouent un rôle déterminant.

L’Université du Cap a d’ailleurs indiqué que ce résultat « confirme son statut d’institution de recherche de premier plan en Afrique ».

Une domination qui se prolonge dans les principaux palmarès

Cette nouvelle performance prolonge une série de résultats favorables pour l’Université du Cap. Depuis plusieurs années, elle conserve la première place africaine dans plusieurs classements internationaux consacrés à l’enseignement supérieur, notamment ceux de QS World University Rankings et de Times Higher Education.

Ces différentes évaluations reposent toutefois sur des méthodologies distinctes. Alors que U.S. News privilégie les performances en matière de recherche et d’influence scientifique, d’autres organismes prennent davantage en compte l’expérience des étudiants, la réputation auprès des employeurs ou encore les engagements en faveur du développement durable.

La prochaine vague des grands classements internationaux est attendue au cours des prochains mois, avec la publication des nouvelles éditions des palmarès de Times Higher Education et de QS, qui permettront de mesurer si l’Université du Cap conserve son avance sur les autres établissements africains.