À Ankara, Trump révèle avoir dissuadé Erdogan de rejoindre l'Iran contre Israël

Un compliment inattendu à l’adresse d’un allié réputé hostile à Israël : Donald Trump a affirmé, mardi 7 juillet, avoir personnellement empêché la Turquie de basculer aux côtés de l’Iran pendant la guerre qui a opposé Téhéran à Washington et à Israël. Le président américain s’exprimait à Ankara, en marge du sommet de l’OTAN, aux côtés de son homologue Recep Tayyip Erdogan.

Selon Trump, la Turquie aurait pu rejoindre le camp iranien par hostilité envers l’État hébreu, avant qu’il n’intervienne personnellement pour dissuader Erdogan. Ces propos reprennent, presque mot pour mot, une déclaration qu’il avait déjà tenue deux semaines plus tôt dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, où il avait affirmé qu’Erdogan « était un candidat de premier plan pour aller en guerre avec l’Iran », ajoutant l’avoir personnellement convaincu de « rester en dehors » du conflit.

Une affirmation que les faits ne confirment pas

Le Times of Israel relève qu’aucun signe tangible n’a jamais indiqué une préparation turque à rejoindre l’Iran dans cette guerre. Le média souligne même qu’Ankara a essuyé des tirs iraniens durant le conflit, un épisode difficilement compatible avec l’hypothèse d’un rapprochement militaire entre les deux pays. Trump n’a apporté aucun élément permettant d’étayer son affirmation, que ce soit à Washington ou à Ankara.

Le président américain a par ailleurs qualifié Erdogan de dirigeant fort ayant, selon lui, toujours répondu favorablement à ses demandes.

Un dossier F-35 en toile de fond des retrouvailles

Le sommet d’Ankara s’est tenu alors que Washington examine une possible réintégration de la Turquie dans le programme des chasseurs furtifs F-35. Ankara en avait été écartée en 2019 après l’acquisition du système antiaérien russe S-400, une arme jugée incompatible avec les normes de sécurité américaines régissant l’appareil. Trump a laissé entendre qu’une décision favorable à Ankara pourrait être annoncée prochainement, renvoyant les modalités techniques à son vice-président JD Vance.

Ce rapprochement intervient alors que les tensions s’intensifient entre Ankara et Jérusalem. Le ministre turc de l’Intérieur avait appelé, début juin, à « libérer » Jérusalem, tandis qu’Erdogan avait qualifié l’action militaire israélienne de menace pour la stabilité régionale. Benjamin Netanyahu aurait demandé à Trump, avant son déplacement à Ankara, de limiter les ventes d’équipements militaires susceptibles de renforcer l’aviation turque.

Une décision américaine encore suspendue au Congrès

La levée des restrictions sur le programme F-35 nécessite une certification formelle du respect des lois américaines relatives aux systèmes de défense russes, une procédure qui reste, selon Washington, entre les mains du Congrès. Aucune date précise n’a été communiquée pour la finalisation de ce dossier, qui devrait se clarifier dans les semaines suivant le sommet de l’OTAN.