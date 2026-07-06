An 2 de la Confédération AES : Traoré fixe 7 priorités pour transformer l'espace confédéral

Deux ans après sa création, la Confédération des États du Sahel entre dans une phase de mutation annoncée. Ibrahim Traoré, président du Faso et président en exercice de la Confédération des États du Sahel (AES), s’est adressé à la nation ce 6 juillet 2026 depuis Ouagadougou, fixant sept priorités pour l’avenir de l’espace confédéral et dressant le bilan de deux ans de coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Le traité fondateur de cette Confédération avait été signé le 6 juillet 2024 à Niamey, un an après la naissance de l’AES elle-même. L’Alliance des États du Sahel avait en effet vu le jour le 16 septembre 2023, lorsque les trois gouvernements avaient signé la Charte du Liptako-Gourma pour organiser leur défense mutuelle, dans un climat de tensions avec la CEDEAO qui menaçait alors d’intervenir militairement au Niger. C’est cette architecture initiale que le traité de juillet 2024 a fait basculer vers une union plus intégrée, dotée d’ambitions économiques et politiques élargies.

Un bilan présenté comme une étape, pas un aboutissement

Dans son message, le capitaine Traoré a écarté toute idée de bilan figé. « Le deuxième anniversaire de notre Confédération ne constitue pas un aboutissement », a-t-il déclaré, présentant cette date comme le point de départ d’une nouvelle phase. Le chef de l’État burkinabè a énuméré sept chantiers prioritaires : l’autodéfense collective de l’espace confédéral, l’intégration économique et la cohésion sociale, l’industrialisation, la souveraineté énergétique et alimentaire, la transformation locale des ressources naturelles, le renforcement de la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la mutualisation des capacités scientifiques, technologiques, éducatives et industrielles des trois pays.

Cette feuille de route intervient alors que la Confédération a déjà posé plusieurs jalons concrets depuis sa création. Les trois États avaient quitté la CEDEAO en janvier 2024, une rupture confirmée par l’organisation ouest-africaine lors de son sommet d’Abuja en décembre de la même année. Une force conjointe antiterroriste avait par ailleurs été annoncée courant 2025, tandis que des passeports communs à l’espace AES avaient commencé à circuler dès janvier de cette année-là.

Des objectifs tournés vers la souveraineté économique

Le président en exercice de l’AES a insisté sur la nécessité de faire profiter les populations locales des richesses naturelles de la région, qui compte parmi ses ressources l’or, l’uranium, le manganèse, le gaz et le pétrole. Il a appelé à un espace « où nos ressources profitent d’abord à notre peuple », où la jeunesse trouverait des opportunités et où chercheurs et entrepreneurs pourraient développer leurs activités.

Le chantier monétaire, régulièrement évoqué par les dirigeants de la Confédération depuis 2024 comme alternative au franc CFA, n’a pas été mentionné explicitement dans cette allocution, les trois pays demeurant pour l’heure au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Ibrahim Traoré a conclu son adresse en subordonnant l’avenir de la Confédération à la capacité collective des trois pays à produire, innover et renforcer leur unité, plutôt qu’aux discours officiels. Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour la mise en œuvre des sept priorités annoncées, dont le suivi devrait être précisé lors des prochaines rencontres entre chefs d’État de l’espace confédéral.