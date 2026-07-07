Attentat contre un oligarque ukrainien : la suspecte retrouvée morte

L’enquête sur l’attentat qui a visé un homme d’affaires d’origine ukrainienne à Monaco connaît un nouveau rebondissement. Anastasiia Berezovska, recherchée par les autorités monégasques et visée par une notice rouge d’Interpol, aurait été retrouvée morte par balle près de Kiev, selon le média ukrainien Ukrainska Pravda. Cette information n’a, à ce stade, pas été confirmée officiellement par les autorités ukrainiennes ou monégasques.

La principale suspecte retrouvée près de Kiev

Le corps de Anastasiia Berezovska, âgée de 39 ans, a été découvert dans la région de Kiev dans la soirée du lundi 6 juillet, rapporte Ukrainska Pravda, qui cite des responsables des forces de l’ordre ukrainiennes. D’après le média, la femme aurait été tuée par balle.

Son nom figurait depuis plusieurs jours sur une notice rouge diffusée par Interpol à la demande de Monaco. Les autorités de la Principauté la recherchaient pour tentative d’assassinat, association de malfaiteurs et utilisation d’un engin explosif dans un lieu public.

Selon les éléments communiqués la semaine dernière par le parquet monégasque, la suspecte aurait quitté Monaco immédiatement après l’attentat, traversant à pied la frontière avec la France avant de poursuivre sa fuite en voiture à travers plusieurs pays européens, dont l’Italie et l’Allemagne.

Deux interpellations évoquées par un média ukrainien

Le même média affirme également que deux personnes auraient été arrêtées dans le cadre de cette affaire. L’une serait un officier de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense (HUR), tandis que la seconde serait un ancien membre des forces de l’ordre.

À ce stade, aucune autorité ukrainienne n’a confirmé publiquement ces arrestations. Les circonstances de la mort d’Anastasiia Berezovska restent également inconnues et aucune communication officielle n’a été faite sur l’ouverture d’une enquête criminelle. Le parquet de Monaco ne s’est pas exprimé sur ces nouveaux développements au moment de la publication de ces informations.

Une enquête ouverte après l’explosion du 29 juin

L’affaire remonte au 29 juin 2026, lorsqu’une explosion a visé un immeuble de Monaco. L’homme d’affaires d’origine ukrainienne Vadym Yermolaiev, sa compagne et leur fils avaient été grièvement blessés. Les autorités monégasques avaient rapidement privilégié la piste d’une tentative d’assassinat ciblée.

Quelques jours plus tard, Interpol avait publié une notice rouge visant Anastasiia Berezovska, permettant aux services de police des différents pays membres d’être alertés afin de localiser et d’interpeller la suspecte. Une notice rouge ne constitue toutefois pas un mandat d’arrêt international, mais une demande de coopération policière adressée aux États membres de l’organisation.

Les investigations se poursuivent désormais afin d’établir les circonstances exactes de la mort de la suspecte et de vérifier les informations faisant état d’éventuels complices. Les autorités monégasques devraient également déterminer si ces nouveaux éléments modifient le cours de l’enquête ouverte après l’attentat perpétré à Monaco.