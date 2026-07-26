Réouverture de la frontière Bénin-Niger : L’espoir toujours vivace

À l’occasion du troisième anniversaire de l’avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani a pris la parole pour clarifier la position du Niger sur le dossier crucial de la réouverture de la frontière terrestre avec le Bénin. Alors que les populations attendaient une annonce décisive depuis quelques semaines, le chef de l’État nigérien s’est montré prudent, évoquant des « plaies » et des « traces » laissées par la crise diplomatique qu’il convient d’abord de « panser » avant d’envisager une normalisation définitive.Toutefois, le général Tiani n’a fermé aucune porte.

Pour le pouvoir de Niamey, la simple levée physique des barrières frontalières ne constitue pas la priorité immédiate. Le général Tiani a insisté sur le fait que l’ouverture matérielle des points de passage est secondaire par rapport à la consolidation des bases juridiques et sécuritaires des relations bilatérales. Marqué par les sanctions économiques et le blocus unilatéral décidés au lendemain du coup d’État, le Niger exige aujourd’hui une sécurité juridique renforcée.

L’objectif affiché par les autorités nigériennes est d’obtenir des garanties solides afin qu’aucun dirigeant, qu’il soit à Niamey ou à Cotonou, ne puisse à l’avenir refermer unilatéralement la frontière au gré des tensions politiques ou des humeurs diplomatiques. Pour le CNSP, la décision finale d’ouverture ne pourra intervenir qu’après avoir été validée d’un commun accord et scellée par des engagements contraignants pour les deux parties.

Un dialogue restauré, signe d’un pragmatisme retrouvé

Si le ton du discours demeure ferme, le contexte global offre néanmoins des motifs de soulagement. Il y a encore quelques mois, l’axe Cotonou-Niamey s’enfonçait dans une impasse totale, caractérisée par des invectives par médias interposés, la suspension des exportations de pétrole brut via le pipeline géant et une rupture apparente de tout canal de communication direct.

Aujourd’hui, le paysage diplomatique s’est assaini. Malgré les exigences formulées et l’intransigeance affichée sur la question sécuritaire, les deux gouvernements n’ont pas rompu le contact. Au contraire, les canaux de discussion ont été réactivés et les émissaires poursuivent leurs échanges. Le fait que le Bénin et le Niger se parlent à nouveau constitue une avancée majeure. Ce maintien du dialogue prouve qu’une volonté politique s’est installée, indispensable pour bâtir le consensus nécessaire à une sortie de crise pérenne.

L’optimisme inébranlable des populations riveraines

Sur le terrain, du pont de Malanville jusqu’à Gaya, les citoyens béninois et nigériens observent ces développements avec une attention soutenue. Unies par la géographie, l’histoire et des liens familiaux ou commerciaux de longue date, les populations des deux côtés du fleuve Niger subissent de plein fouet les retombées économiques de cette fermeture prolongée.

Pourtant, malgré la lenteur du processus et les discours prudents des chancelleries, l’optimisme reste de mise au sein de l’opinion publique. Pour les commerçants, les transporteurs et les habitants des zones frontalières, le simple fait de voir les deux États maintenir le fil du dialogue s’apparente à une victoire. Les citoyens restent convaincus que la fraternité historique entre les deux peuples finira par l’emporter sur les réticences étatiques.

La trajectoire vers une réouverture totale s’annonce certes exigeante et balisée par de nombreuses conditions préalables, mais le pire semble désormais derrière. En choisissant la voie de la négociation plutôt que celle de l’escalade, Niamey et Cotonou redonnent un souffle d’espoir aux populations du Bénin et du Niger, impatientes de retrouver la fluidité d’antan.