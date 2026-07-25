Au dîner des correspondants, Trump se moque de Nicki Minaj en évoquant la fusillade d'avril

La rappeuse Nicki Minaj a été visée par une blague du président américain lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, vendredi 24 juillet, à Washington. Donald Trump a lié cette plaisanterie à la fusillade survenue en avril lors de la précédente édition de l’événement.

Une blague construite sur l’épisode d’avril

L’édition originale du dîner, organisée en avril, avait été interrompue par des coups de feu tirés près de la salle, provoquant la mise à l’abri précipitée des invités. Un agent du Secret Service, Victor Gonzales, avait été touché par balle lors de cet incident. C’est dans ce contexte que le président a construit sa plaisanterie sur scène, reprise et relayée en ligne par le compte Rapid Response 47.

« Après avoir entendu les coups de feu, beaucoup de gens ont crié ‘Baissez-vous, baissez-vous’, ce qui a poussé Nicki Minaj à se mettre à twerker », a lancé Trump, avant d’ajouter qu’« elle est la seule à avoir vraiment compris ce que ça voulait dire », selon les propos rapportés par CNN. La formule n’a pas soulevé l’enthousiasme espéré : plusieurs médias présents, dont le Hollywood Reporter, ont noté qu’il s’agissait de l’une des rares saillies de la soirée à tomber à plat devant l’assistance.

Un dîner reprogrammé au Waldorf Astoria

L’événement s’est tenu cette fois au Waldorf Astoria, avec environ un quart des invités présents lors de la première tentative en avril. Le mentaliste Oz Pearlman, dont le numéro avait été interrompu par la fusillade initiale, est revenu se produire lors de cette seconde édition. Trump a par ailleurs profité de son discours pour défendre son projet de rénovation d’une salle de bal à la Maison Blanche et pour saluer les agents de sécurité mobilisés lors de l’incident d’avril.

Une proximité politique affichée

Trump et Minaj entretiennent des rapports cordiaux depuis plusieurs mois : la rappeuse a affiché son soutien au président et a participé à plusieurs événements officiels, dont un déjeuner organisé dans le jardin des roses de la Maison Blanche. Cette proximité politique n’a toutefois pas empêché la blague de susciter des critiques sur les réseaux sociaux, certains internautes estimant que le président tournait en ridicule l’une de ses soutiens les plus visibles dans l’industrie musicale.

Trump avait reconnu avoir modifié le ton de son intervention initialement prévue pour l’édition d’avril, la jugeant trop offensive dans le contexte de l’attaque.