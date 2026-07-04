Aux Funérailles de Khamenei , Pezechkian presse Medvedev d'accélérer les accords

Les funérailles d’Ali Khamenei ont rapidement dépassé le cadre du recueillement. Les cérémonies d’hommage à Ali Khamenei ont aussi servi de cadre à un message politique adressé à Moscou. Lors d’un entretien avec Dmitri Medvedev, envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine, le président iranien Massoud Pezechkian a appelé à accélérer la mise en œuvre des accords conclus entre l’Iran et la Russie, selon un communiqué de la présidence iranienne.

Le chef de l’État iranien a reçu à Téhéran le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, venu représenter le président russe aux cérémonies organisées après la disparition du Guide suprême. Massoud Pezechkian a d’abord remercié la délégation russe pour sa présence ainsi que pour les messages de soutien adressés par les autorités russes au peuple iranien.

Téhéran veut accélérer les projets conclus avec Moscou

Au cours de la rencontre, le président iranien a insisté sur la nécessité de donner un nouvel élan aux engagements déjà conclus entre les deux pays. Il a demandé une accélération de leur mise en œuvre, estimant que les capacités de coopération entre les deux partenaires restent largement sous-exploitées.

Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs jugés prioritaires, notamment le commerce, l’énergie, les infrastructures de transport et les échanges économiques. Massoud Pezechkian a également mis en avant le rôle stratégique du Corridor international de transport Nord-Sud (INSTC), projet destiné à relier la Russie à l’océan Indien via l’Iran afin de réduire les délais et les coûts du commerce entre l’Eurasie et le Moyen-Orient.

Le président iranien a également plaidé pour un renforcement des échanges au sein de plusieurs organisations régionales, parmi lesquelles l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), les BRICS et l’Union économique eurasiatique (UEEA), qu’il considère comme des leviers de coopération économique et politique.

Medvedev réaffirme le soutien de la Russie

Dmitri Medvedev a transmis les condoléances du président Vladimir Poutine, du gouvernement russe et du peuple russe après la disparition d’Ali Khamenei, ainsi qu’à la suite de la mort de responsables militaires, de scientifiques et de civils iraniens lors des récentes frappes.

Le responsable russe a condamné les attaques menées contre l’Iran par les États-Unis et Israël, les qualifiant de violations du droit international et de la Charte des Nations unies. Il a également salué, selon la présidence iranienne, la capacité des autorités iraniennes à préserver la stabilité du pays face aux pressions extérieures.

Le vice-président du Conseil de sécurité russe a réaffirmé la volonté de Moscou d’appliquer pleinement l’accord de partenariat stratégique global conclu avec l’Iran. Il a également évoqué le développement de la coopération financière entre les deux pays, notamment à travers une utilisation accrue des monnaies nationales dans les échanges commerciaux afin de réduire leur dépendance au dollar.

Un partenariat stratégique signé en 2025

La rencontre intervient alors que les deux pays poursuivent la mise en œuvre de leur traité de partenariat stratégique global. Signé le 17 janvier 2025 à Moscou par Vladimir Poutine et Massoud Pezechkian, cet accord vise à renforcer la coopération politique, économique, énergétique et sécuritaire entre la Russie et l’Iran sur le long terme.

L’entretien entre Massoud Pezechkian et Dmitri Medvedev confirme ainsi la volonté des deux capitales d’accélérer l’application des engagements déjà pris. Les échanges ont notamment porté sur les projets économiques et de transport considérés comme prioritaires par les deux gouvernements, dont le développement du corridor Nord-Sud et le renforcement des mécanismes de coopération régionale.