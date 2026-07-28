Bénin : un réseau présumé de voleurs de motos démantelé à Porto-Novo

Porto-Novo a vu plusieurs membres présumés d’un réseau spécialisé dans les vols de motocyclettes et les cambriolages tomber entre les mains de la Police républicaine après une opération menée les 23 et 24 juillet 2026. Selon les informations communiquées par les autorités policières, les suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente de leur présentation devant la justice.

L’enquête, conduite par le commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo, est partie d’un travail de surveillance et de collecte de renseignements ayant permis d’identifier plusieurs personnes soupçonnées d’appartenir à ce groupe.

Une enquête qui remonte plusieurs affaires

D’après la Police républicaine, le premier suspect a été interpellé le jeudi 23 juillet dans un couvent de féticheur situé au quartier Gbodjè. Les éléments recueillis lors de son audition auraient permis aux enquêteurs d’orienter rapidement leurs recherches vers d’autres personnes.

Le lendemain, un second individu a été arrêté dans un autre lieu de rendez-vous. Les investigations ont ensuite établi des liens entre ces suspects et plusieurs dossiers enregistrés ces derniers mois.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le groupe serait impliqué dans le cambriolage d’une boutique du quartier Agatha, commis dans la nuit du 17 au 18 avril 2026, avec le vol de nombreux pagnes. Les enquêteurs les soupçonnent aussi d’être liés au vol d’une motocyclette Honda Dream à Djègan-Kpèvi en septembre 2025, à celui d’une motocyclette Haojue à Honvié, ainsi qu’au cambriolage d’une habitation à Sèkandji.

Des objets retrouvés chez une receleuse présumée

Les recherches ont également conduit les policiers dans une maison située au quartier Dédokpo, à Akpakpa, où résiderait une femme soupçonnée de recel. Selon la Police républicaine, plusieurs pagnes provenant du cambriolage de la boutique d’Agatha y ont été retrouvés.

Les enquêteurs estiment que les motocyclettes dérobées étaient revendues à Cotonou grâce à un circuit de revente impliquant un receleur présumé déjà détenu à la Maison d’arrêt de Cotonou. « Les investigations se poursuivent », indiquent les services de police, afin d’identifier et d’interpeller les autres personnes recherchées.

Les investigations continuent

Les personnes arrêtées devront répondre des faits qui leur sont reprochés devant les juridictions compétentes, selon la Police républicaine. À ce stade, leur responsabilité pénale reste soumise à l’appréciation de la justice.

Les vols de motocyclettes figurent parmi les infractions les plus fréquentes enregistrées dans plusieurs villes du Bénin. Ces dernières années, les forces de sécurité ont multiplié les opérations ciblant les réseaux de recel, la revente de pièces détachées et les filières d’écoulement des motos volées, considérées comme un maillon essentiel de cette forme de criminalité.