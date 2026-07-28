Bénin : quatre jeunes filles blessées par des tirs de chasseurs traditionnels à Pèrèrè

Quatre jeunes filles ont été blessées par des tirs survenus dans la soirée du dimanche 26 juillet 2026 dans le quartier Tissèrou, à Pèrèrè. Selon les informations rapportées par la radio SU TII DERA, les victimes ont été atteintes par des projectiles lors d’une série de détonations attribuées à de jeunes chasseurs traditionnels.

Les faits se seraient produits aux environs de 20 h 30. Les blessées ont reçu les premiers soins avant leur évacuation vers le centre de santé de Pèrèrè, où elles ont été prises en charge.

Une intervention policière après les tirs

D’après la radio SU TII DERA, plusieurs coups de feu ont été entendus dans le quartier avant que la situation ne dégénère. Le président local des chasseurs traditionnels serait intervenu pour demander l’arrêt des tirs. Malgré cette démarche, certains participants auraient continué à faire usage de leurs armes.

Une nouvelle détonation aurait alors touché quatre jeunes filles. Les projectiles les auraient atteintes principalement aux membres inférieurs et à l’abdomen, selon les premiers éléments relayés par la station de radio. Les circonstances précises de l’incident restent toutefois à établir dans le cadre de l’enquête.

Alertée, la Police républicaine s’est rendue sur les lieux peu après les faits. Selon les informations de SU TII DERA, le principal suspect aurait pris la fuite en abandonnant son arme. Plusieurs personnes qui l’accompagnaient ont été interpellées afin d’être entendues par les enquêteurs.

Une enquête ouverte pour retrouver le suspect

Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités de chacun et reconstituer le déroulement des événements. Les forces de l’ordre cherchent également à localiser l’auteur présumé des tirs, toujours recherché au moment des premières informations diffusées.

Selon la radio SU TII DERA, les personnes interpellées devraient être auditionnées afin d’éclairer les circonstances de cette affaire et d’identifier les conditions dans lesquelles les coups de feu ont été tirés.

Les tirs de chasseurs traditionnels régulièrement encadrés

Au Bénin, les activités des chasseurs traditionnels sont parfois associées à des manifestations culturelles ou communautaires. L’utilisation d’armes à feu dans les espaces habités fait toutefois l’objet d’un encadrement par les autorités, qui interviennent régulièrement lorsque des incidents mettent en danger les populations.

Dans cette affaire, les enquêteurs devront établir si les tirs relevaient d’une activité autorisée ou s’ils ont été effectués en violation des règles en vigueur. Les conclusions de l’enquête permettront également de préciser les circonstances ayant conduit aux blessures des quatre jeunes filles.