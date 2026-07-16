Burkina : Ibrahim Traoré en déplacement à Ouahigouya pour renforcer le dialogue social

Le président du Faso Ibrahim Traoré est arrivé jeudi à Ouahigouya, chef-lieu de la région du Yaadga (Nord), pour une série d’échanges avec les acteurs locaux sur la situation sociale, économique et sécuritaire. Cette visite présidentielle prévoit des rencontres avec les autorités administratives, les représentants socioprofessionnels et les forces vives de la région.

Selon la présidence du Faso, ce déplacement fait partie d’une série de tournées nationales destinées à rapprocher les institutions des populations et à recueillir leurs préoccupations. Les échanges doivent porter sur les orientations nationales, la reprise des activités économiques dans les zones affectées par l’insécurité et les actions liées à la reconquête du territoire.

Des échanges avec les forces vives du Yaadga

Au cours de son séjour à Ouahigouya, le chef de l’État doit recevoir plusieurs composantes de la société locale. Les représentants des secteurs économiques, sociaux et communautaires doivent présenter leurs préoccupations et échanger avec le président sur les priorités de la région.

La présidence indique que ces rencontres visent à maintenir un contact direct entre les autorités nationales et les populations. Cette démarche intervient alors que plusieurs régions du Burkina Faso font face aux conséquences de la crise sécuritaire, avec des défis liés à l’accès aux services publics, aux activités économiques et au retour progressif des populations déplacées.

Les autorités burkinabè mettent en avant depuis plusieurs années, divers mécanismes destinés à préserver la cohésion sociale. Ces initiatives reposent sur le dialogue avec les communautés, l’implication des leaders traditionnels et religieux ainsi que des actions de solidarité en faveur des populations affectées par la crise.

La cohésion sociale parmi les priorités annoncées par les autorités

Le gouvernement burkinabè présente le renforcement du vivre-ensemble comme un axe important de son action publique. Les autorités encouragent l’implication des chefs coutumiers, des responsables religieux et des organisations communautaires dans la prévention des tensions locales et la résolution des conflits.

Le ministère en charge de la Solidarité nationale mène également des actions d’accompagnement auprès des personnes touchées par la crise sécuritaire. Ces mesures comprennent des initiatives d’aide aux populations vulnérables et des programmes visant à renforcer la résilience des communautés. Dans le cadre de cette politique, les autorités ont régulièrement appelé à préserver l’unité nationale face aux difficultés sécuritaires.

Une tournée régionale dans un contexte sécuritaire particulier

La visite d’Ibrahim Traoré à Ouahigouya intervient dans une zone stratégique du Nord. Les autorités affirment vouloir accompagner les efforts de stabilisation et favoriser le retour progressif des services essentiels. À Ouahigouya, les discussions prévues avec les forces vives du Yaadga doivent permettre de recueillir les attentes des habitants et d’identifier les besoins prioritaires de la région.