Côte d’Ivoire : le ministre Coulibaly relativise les critiques de Mélenchon sur Ouattara

La Côte d’Ivoire a choisi de ne pas faire des déclarations de Jean-Luc Mélenchon un sujet politique majeur. À l’issue du Conseil des ministres du mercredi 22 juillet 2026 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a expliqué que l’exécutif ne considérait pas les propos du dirigeant de La France insoumise comme une question appelant une réponse officielle de l’État.

Face à la presse, le ministre a rappelé que Jean-Luc Mélenchon n’exerce aucune fonction au sein des autorités françaises. Selon lui, les déclarations de l’homme politique relèvent de sa liberté d’expression et n’engagent que leur auteur. « Nous n’avons pas à répondre à une personne politique », a-t-il affirmé, estimant que le gouvernement n’en avait « pas fait une préoccupation particulière ».

Le gouvernement privilégie une stratégie de relativisation

Lors d’un meeting à Paris, Jean-Luc Mélenchon avait remis en cause la présidentielle ivoirienne de 2025, accusant le président Alassane Ouattara d’avoir écarté ses principaux adversaires avant d’obtenir un quatrième mandat qu’il juge anticonstitutionnel.

Plutôt que d’entrer dans un débat sur le fond de ces accusations, le gouvernement ivoirien a choisi de relativiser leur portée. Amadou Coulibaly a rappelé que Mélenchon est « un personnage politique » et non un représentant officiel de l’État français. Il a également souligné que ces déclarations remontaient à plusieurs mois et avaient principalement circulé sur les réseaux sociaux.

Cette approche correspond à une méthode déjà observée dans la communication gouvernementale ivoirienne sur plusieurs dossiers sensibles. Lorsque des controverses proviennent d’acteurs étrangers ne représentant pas officiellement leur État, l’exécutif privilégie généralement une réponse institutionnelle visant à réduire la portée diplomatique de ces prises de position plutôt qu’à engager une confrontation politique directe.

Une différence de ton entre Abidjan et la diplomatie ivoirienne

La posture affichée par le gouvernement contraste toutefois avec celle de la représentation diplomatique ivoirienne en France. Dans un communiqué publié auparavant, l’ambassade de Côte d’Ivoire en France et auprès de la Principauté de Monaco avait dénoncé les propos de Jean-Luc Mélenchon avec davantage de fermeté, estimant qu’ils portaient atteinte aux institutions ivoiriennes.

À Abidjan, Amadou Coulibaly a préféré distinguer les déclarations d’un responsable politique des relations officielles entre les deux États. Il a même indiqué que, s’il devait y avoir une réponse sur le terrain politique, « les politiques répondront », laissant entendre que le gouvernement ne souhaitait pas transformer cette séquence en différend entre la Côte d’Ivoire et la France.

Une présidentielle toujours sensible

L’élection présidentielle de 2025 demeure un sujet sensible dans le débat politique ivoirien. Validée par les institutions compétentes du pays, elle continue cependant d’alimenter des critiques de certains responsables politiques étrangers et de membres de l’opposition.

Depuis plusieurs années, les autorités ivoiriennes défendent le principe selon lequel les questions électorales relèvent exclusivement de la souveraineté nationale. Cette ligne de communication est régulièrement reprise par les responsables gouvernementaux lorsqu’ils sont interrogés sur des déclarations venues de l’extérieur, avec pour objectif d’éviter que des polémiques politiques étrangères ne prennent une dimension diplomatique.