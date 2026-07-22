Bénin : Boni Yayi annonce qu'il siègera finalement au Sénat

L’ancien président Thomas Boni Yayi participera au Sénat en qualité de membre de droit. L’annonce a été faite ce mercredi 22 juillet 2026 dans une publication diffusée sur sa page Facebook, quelques jours avant la réunion préparatoire des futurs sénateurs prévue à Cotonou.

Cette prise de position marque un changement par rapport à ses déclarations formulées lors de l’examen de la révision constitutionnelle. À l’époque, il avait indiqué qu’il ne comptait pas intégrer cette nouvelle institution.

Un revirement justifié par l’évolution du contexte

Dans son message, Thomas Boni Yayi explique que la situation politique a évolué depuis l’adoption de la loi créant le Sénat. Selon lui, les conditions actuelles diffèrent de celles qui existaient lorsqu’il avait exprimé son refus de siéger.

L’ancien chef de l’État estime que le Parlement est désormais dominé par une seule sensibilité politique et que les espaces de concertation se sont réduits. Face à cette évolution, il considère que la nouvelle chambre parlementaire pourrait constituer un cadre d’échanges. Il affirme vouloir y défendre les préoccupations des citoyens liées aux libertés publiques, au dialogue, à la sécurité, à la paix et à la cohésion nationale.

Dans cette déclaration, il rappelle qu’il exercera ce mandat « en vertu de l’article 113-3 de la Constitution ». Il précise également : « Je n’en suis pas demandeur », expliquant que cette qualité découle des dispositions constitutionnelles applicables aux anciens présidents de la République.

Une réunion préparatoire attendue vendredi

Cette annonce intervient alors que les préparatifs de l’installation du Sénat se poursuivent. Les 25 membres de la nouvelle institution sont convoqués le vendredi 25 juillet 2026 à l’hôtel Sofitel de Cotonou pour une première séance de prise de contact.

Selon les informations rapportées par Bip Radio, cette réunion doit débuter à 11 heures sous la conduite de Nicéphore Dieudonné Soglo, doyen d’âge des membres de droit. Elle permettra aux futurs sénateurs de se rencontrer avant la séance officielle d’installation programmée pour le jeudi 30 juillet 2026.

Le Sénat comprend des membres élus de manière indirecte ainsi que des membres de droit, conformément aux dispositions de la Constitution révisée.

Une institution créée par la révision constitutionnelle

L’instauration du Sénat résulte de la révision de la Constitution adoptée à la fin de l’année 2025. Cette réforme a introduit, pour la première fois dans l’histoire institutionnelle récente du Bénin, un Parlement bicaméral composé de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Dans son message, Thomas Boni Yayi assure vouloir contribuer aux travaux de cette nouvelle chambre en recherchant le dialogue politique. Il indique qu’il entend agir avec les autres sénateurs dans l’intérêt du pays et appelle les Béninois à poursuivre leurs efforts en faveur de la paix, de la justice, de la sécurité et de la démocratie.