Cristiano Ronaldo : au-delà du football, le procès médiatique permanent

Le plus difficile, pour une légende, n’est pas toujours d’atteindre le sommet. C’est d’y rester sans être sommée, chaque saison, de prouver qu’elle mérite encore sa place. Les déclarations de Cristiano Ronaldo avant le huitième de finale du Mondial 2026 contre l’Espagne dépassent ainsi le simple coup de colère : elles racontent le procès permanent auquel les plus grands champions sont souvent confrontés.

À quelques heures du choc entre le Portugal et l’Espagne en huitième de finale du Mondial 2026, Cristiano Ronaldo a livré bien plus qu’une réponse aux journalistes. En dénonçant vingt-trois années de critiques, le capitaine portugais a remis en lumière une réalité qui accompagne les plus grandes légendes du sport : plus elles repoussent les limites, plus elles semblent condamnées à convaincre, encore et toujours, qu’elles méritent leur place.

Il existe une étrange loi dans le sport de très haut niveau : les champions finissent souvent par être victimes de leurs propres exploits. Plus ils gagnent, plus la victoire devient une obligation. Plus ils battent des records, plus le moindre recul est perçu comme une chute. Cristiano Ronaldo en est probablement l’illustration la plus frappante.

Sa sortie face aux journalistes n’a pas surpris ceux qui suivent sa carrière depuis longtemps. « Vous avez essayé de me tuer pendant 23 ans », a-t-il lancé avec une franchise qui traduit autant l’exaspération que la conviction. Derrière cette phrase se cache un constat : depuis ses débuts, rares sont les joueurs dont chaque saison a été soumise à une telle remise en question.

Car le débat autour de Cristiano Ronaldo n’a jamais véritablement porté sur ses statistiques. Il s’est presque toujours concentré sur ce qu’il représentait. Était-il trop individualiste ? Dépendait-il de son physique ? Était-il fini après son départ du Real Madrid ? Son aventure en Arabie saoudite signifiait-elle la fin du très haut niveau ? Aujourd’hui encore, malgré ses buts dans cette Coupe du monde, certains continuent de s’interroger sur sa légitimité en sélection.

La malédiction des champions qui durent

Le football moderne célèbre volontiers les jeunes prodiges. Il se montre parfois plus sévère avec ceux qui refusent de quitter la scène.

À 41 ans, Ronaldo continue de porter le brassard du Portugal et de peser sur les rencontres. Pourtant, chaque match semble devenir un examen. On ne lui demande plus d’être performant ; on lui demande de prouver qu’il n’est pas devenu un ancien joueur. Cette différence est fondamentale.

Un attaquant de cet âge qui marque dans une Coupe du monde devrait naturellement être présenté comme une exception. Ronaldo, lui, est comparé au joueur qu’il était quinze ans plus tôt. Comme si le temps n’avait pas le droit d’agir sur lui.

En reconnaissant qu’il n’est plus le joueur d’autrefois tout en rappelant qu’il continue à être décisif, il pose une question que le football oublie souvent : pourquoi exige-t-on des légendes qu’elles restent éternellement au sommet de leur jeunesse ?

L’histoire du sport montre pourtant que les plus grands champions ne prolongent pas leur carrière en défiant le temps. Ils la prolongent en acceptant de changer. Ronaldo l’a fait à plusieurs reprises, passant d’ailier spectaculaire à finisseur redoutable, puis à attaquant davantage tourné vers l’efficacité que vers le spectacle.

Une histoire que Ronaldo refuse de laisser écrire par les autres

L’autre phrase forte de cette conférence de presse est peut-être celle concernant sa retraite. « Je m’arrêterai quand je le déciderai. » Elle peut sembler anodine. Elle ne l’est pas. Depuis plusieurs années, le débat sur la fin de carrière de Cristiano Ronaldo revient presque après chaque compétition. Comme si le calendrier de son départ appartenait davantage aux observateurs qu’au principal intéressé.

En reprenant publiquement la main sur cette question, le capitaine portugais rappelle qu’un champion ne se résume pas à ses statistiques. Il est aussi maître de son histoire. C’est peut-être ce qui distingue Ronaldo de nombreux autres grands joueurs. Il ne cherche pas uniquement à battre des records. Il veut contrôler le récit de sa carrière jusqu’à la dernière ligne. Cette maîtrise de son image, de sa communication et de son ambition explique autant sa longévité que son influence mondiale.

Au fond, les critiques adressées à Cristiano Ronaldo dépassent largement le football. Elles interrogent notre rapport à l’excellence, au vieillissement et aux figures qui dominent leur époque. Plus un champion dure, plus le public semble attendre le moment où il cédera enfin sa place.

Mais depuis plus de vingt ans, Ronaldo a fait de cette attente un moteur. Et c’est peut-être là sa plus grande victoire : avoir transformé le doute des autres en l’une des principales forces de sa carrière.